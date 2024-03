Dos renombrados actores se sientan esta noche en 'El Hormiguero'

Este martes por la noche, se espera una velada llena de talento y expectativas en 'El Hormiguero', ya que el programa recibe a los actoresEduard Fernández y Chino Darín en su plató. Los dos renombrados intérpretes se unirán al anfitrión, Pablo Motos, para presentar su última obra televisiva, la serie "Mano de Hierro", un thriller sobre narcotráfico que está programado para hacer su debut en Netflix el próximo 15 de marzo. La serie, ambientada en Barcelona, ​​sigue el intrincado mundo del tráfico de drogas y la entrada irregular de narcóticos a través del puerto de la Ciudad Condal. Con un enfoque fresco y emocionante, "Mano de Hierro" promete llevar a los espectadores a un viaje lleno de suspense y acción.

Chino Darín, hijo del aclamado actor argentino Ricardo Darín, no es ajeno a la pantalla, habiendo participado en una variedad de proyectos exitosos. Su presencia en series como "La Embajada" de Antena 3 y películas como "Historias para no contar", "Durante la tormenta" y "El reino" ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento. Esta no será su primera vez en 'El Hormiguero'; anteriormente, Chino Darín apareció en el programa acompañado de su padre, compartiendo anécdotas y experiencias que cautivaron a la audiencia. Durante una de esas visitas, el actor incluso relató un incidente que casi le cuesta la vida, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

Anuncio de 'El Hormiguero' de sus invitados semanales Atresmedia

Por otro lado, Eduard Fernández, un rostro familiar en la industria del cine español, también es un invitado recurrente en 'El Hormiguero'. Conocido por sus actuaciones magistrales en películas como "Mientras dure la guerra", "El Niño" o "Los últimos de Filipinas", Fernández ha cautivado al público con su talento y carisma. En una de sus visitas anteriores al programa, el actor sorprendió a todos al compartir un truco ingenioso para combatir el calor del verano, dejando atónitos tanto a Pablo Motos como a la audiencia.