Juan de Val desvela en "La Roca" como es Victoria Federica detrás de las cámaras

"La Roca"volvió a la parrilla de contenidos de laSexta con una nueva temporada cargada de novedades en el espacio vespertino de los domingos que lideraNuria Roca. En este primer programa, la visita de Victoria Federica en "El Hormiguero", que logró un 23% de cuota de pantalla, con más de 6 millones de espectadores únicos y una media de 2,9 millones, fue comentada tanto por Pilar Vidal como por Juan del Val, que comentó cómo era la nieta de Juan Carlos I detrás de cámaras en su debut televisivo el día que cumplía 24 años.

Tímida pero decidida

Nuria Roca abrió la conversación preguntando si habían seguido la entrevista, a lo que su marido, Juan del Val, respondió recordándole que él estuvo presente en el programa. Pilar Vidal, por su parte, comentó que "lo que se percibió como borde o chulería en realidad era timidez". Marta Critikian aportó información relevante desde fuentes cercanas al rey emérito, afirmando que la entrevista fue bien recibida por él. "Lo que puedo contar, al igual que pasó con "El desafío", es que es una niña muy tímida, le cuesta mucho. Y estaba muy nerviosa", explicó Juan del Val, subrayando la dificultad que tiene Victoria Federica al enfrentarse a situaciones públicas. Del Val también añadió que, aunque estaba nerviosa antes de empezar, "se soltó un poco durante la entrevista, dentro de lo que cabe, porque sigue siendo una chica muy tímida". Según Critikian, hubo comentarios en la Casa Real sobre la mención que hizo Victoria Federica sobre su seguridad, un tema que no habría gustado del todo.

Pilar Vidal, sin embargo, se mostró escéptica respecto a esta supuesta molestia en la Casa Real. "Victoria Federica lleva consigo a un ex militar muy vinculado a la Casa Real. Nada de lo que hace no está supervisado. Esa entrevista estaba muy controlada", sentenció la colaboradora, descartando la idea de que hubiera algún problema con lo dicho. Finalmente, Vidal bromeó sobre las similitudes entre ella y Victoria Federica: "Yo creo que somos separadas al nacer. Estoy enganchada a los tiburones en TikTok como ella, me encanta la fideuá con alioli y pongo seis alarmas seguidas", espetó la contertulia de "La Roca" entre otros programas de Atresmedia.