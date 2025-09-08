'Espejo Público' revela por primera vez la condición indispensable que Mar Flores interpuso para participar en el programa de Antena 3

Mar Flores está en boca de todos por su entrevista esta noche en 'El Hormiguero' y por la publicación de su autobiografía, 'Mar en calma', que llega este miércoles 10 de septiembre a las mejores librería físicas y digitales de este país. 'Espejo Público', durante el último tramo del programa de hoy, dedicado a la actualidad de la crónica social nacional e internacional, han repasado la trayectoria televisiva y personal de la modelo y empresaria madrileña, espetando que los "medios han sido injustos con ella". "Yo llegué a esa conclusión cuando entrevisté aquí a su hijo, Carlo, y me decía que en el colegio los niños le decían que su madre era una 'p...' y a raíz de esas fotos de Interviú y de esa trampa que, claramente, le tendieron a Mar. Pensé que la sociedad había sido muy crítica con ella", espetaba la maestra de ceremonias del magacín de actualidad de Antena 3, Susanna Griso, que tuvo durante un tiempo a Mar Flores como compañera de plató, ya que fue colaboradora de 'Espejo Público' y según ha desvelado por primera vez Miquel Valls, Flores solo pidió este requisito para ser salir en el espacio matinal de entre semana del canal principal de Atresmedia. "Cuando ella fue contratada por este programa solo podía hacer las cosas que se pactaron con ella que era hablar de lifestyle, de cuidados personales, pero que no se podía entrar en su vida personal", explicó Valls la condición indispensable para que la colaboración de Mar Flores en Antena 3 se llevara a cabo.

Un largo bagaje en televisión

Inició su carrera en la pequeña pantalla en 1991 como presentadora en 'VIP Noche' y al año siguiente en 'Bellezas en la nieve', ambos en Telecinco. En 1994 participó en la serie 'Compuesta y sin novio' y poco después en 'Hermanos de leche', además de convertirse en protagonista de la última temporada de 'Canguros'. A finales de los noventa apareció en producciones como 'La virtud del asesino', 'Ada Madrina' y 'El secreto', además de presentar 'La música es la pista'. Tras su paso por el cine, regresó a la televisión en 2021 como concursante de 'Mask Singer', 'El Desafío' y apariciones esporádicas en 'Y ahora Sonsoles' y 'Espejo Público'. Además, durante este curso televisivo participará con su hijo mayor Carlo en 'DecoMasters', un talent show producido por Shine Iberia ('MasterChef' y 'Maestros de la Costura') en el que 10 parejas deberán transformar espacios reales como viviendas, negocios o habitaciones con complicaciones comunes (como la falta de luz natural o el poco espacio) utilizando su ingenio, gusto estético y habilidades decorativas. Además de rediseñar y acondicionar estos entornos, los participantes compartirán con la audiencia consejos útiles y trucos prácticos para renovar cualquier rincón del hogar sin necesidad de grandes presupuestos.