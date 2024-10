Una guardia civil denuncia acoso a sus hijas por ser miembro del cuerpo en Navarra: "Es muy duro..."

María, una guardia civildestinada en Navarra, ha denunciado públicamente el acoso y los constantes ataques que han sufrido sus hijas desde muy pequeñas, debido simplemente a su vinculación con la Guardia Civil. Durante su intervención en el programa 'En boca de todos', María relató el calvario al que ha sido sometida su familia, obligándola a cambiar de domicilio en dos ocasiones para intentar proteger a sus hijas.

El testimonio de María refleja la difícil situación que enfrentan muchas familias de guardias civiles en algunas zonas de España, particularmente en el País Vasco y Navarra, donde todavía persisten tensiones históricas relacionadas con el papel de este cuerpo de seguridad. Según explica la agente, el acoso hacia sus hijas comenzó cuando eran muy pequeñas, y la situación se intensificó cuando su hija menor, con apenas 10 años, comenzó a sufrir ataques de pánico. "El acoso a mi hija empezó desde pequeña y me enteré cuando un día se rompió, con diez años. Empezó a tener ataques de pánico y no quería ir al colegio. Es durísimo", confesó María, visiblemente afectada.

El acoso ha sido tan grave que la hija menor de María apenas sale de casa y vive prácticamente recluida. "Es como si estuviera cumpliendo una condena", explicó la guardia civil, haciendo hincapié en cómo esta situación ha afectado profundamente a la salud mental de sus hijas. La menor, en particular, ha desarrollado una serie de problemas emocionales y físicos, que van desde la depresión hasta trastornos del sueño y la alimentación. "Mi hija no puede pasar por la puerta de un colegio abarrotado, duerme mal, come mal y lleva años en depresión", afirmó María.

Pero este no es un caso aislado. María destacó que el acoso a familiares de guardias civiles en Navarra y el País Vasco es un problema que afecta a muchas otras familias. "Hay lugares donde ni siquiera te venden el pan o una caja de leche si saben que eres guardia civil", denunció la agente, subrayando la discriminación que sufren no solo los agentes, sino también sus hijos y familias por su vinculación con el cuerpo. Ante la gravedad de la situación, el presentador Nacho Abad preguntó a María si había considerado abandonar Navarra para proteger a su familia. Sin embargo, la guardia civil fue tajante en su respuesta: "Yo no me tengo que ir de mi casa. Los que sobran son ellos, los que están fuera de la legalidad son ellos, yo no".