La hija de Mariano Ozores rompe el silencio en 'Y ahora Sonsoles' tras el fallecimiento de su padre: "Era buena persona"

Mariano Ozoresfallecía esta mañana a los 98 años, dejando un gran legado a su espalda. Y, desde el programa de Sonsoles Ónega, se han desplazado hasta el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, donde su hija Teresa y su sobrina Emma Ozores, han entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles' para contar cómo afrontan este doloroso último adiós.

La familia de Mariano Ozores le da el último adiós

Mariano Ozores Gtres

A pesar de que es considerado uno de los realizadores más prolíficos de nuestro país, su hija prefiere quedarse con su lado más humano. "Yo me quedo con lo buena persona que era", asegura. "También con el cariño que le tiene la gente". Además, le define como "una persona muy seria, honesta y cariñosa", sostiene sobre la forma de ser que tenía el prestigioso cineasta.

Captura de Teresa Ozores en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Ozores ha fallecido con casi 100 años y habiendo disfrutado de una larga trayectoria en el mundo del cine. De hecho, su sobrina Emma Ozores también tuvo la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones. "Mira que he trabajado con directores de renombre, pero como lo de mi tío no he visto nada igual", apunta la actriz. "Eso es lo que se va a llevar, el haber hecho felices a todo su público". Y es que Mariano tuvo la fortuna de tener un gran reconocimiento en vida, habiéndose alzado con el Goya de Honor. "Gracias a todos los que siguen viendo sus películas", han concluido muy emocionadas.