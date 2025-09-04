'El Hormiguero' cierra su primera semana con Ester Expósito, una de las actrices con mayor futuro del cine español

Llegamos al final de la semana para 'El Hormiguero', que ayer volvió a registrar una audiencia fantástica con la visita del célebre escritor Arturo Pérez-Reverte. El programa fue anoche el más visto de la televisión con más de dos millones de espectadores de media y un share del 21%. Más de 4,3 millones de personas sintonizaron en algún momento el canal principal de Atresmedia para visualizar el espacio de las hormigas más famosas de la televisión que hoy tendrá el honor de recibir a una de las actrices más prometedoras de nuestro cine, Ester Expósito, quien viene a presentar su último largometraje 'El Talento', un drama dirigido por Polo Menárguez en el que comparte pantalla con actores de la talla de Pedro Basablanc y que llega a las salas de cine mañana viernes 5 de septiembre.

Un drama para consagrarse en el séptimo arte

Fernando León de Aranoa está detrás del guion de esta nueva película con la que la prolífica intérprete madrileña busca dar un golpe en su carrera, dejando claro como ya espetó en una entrevista reciente en elDiario.es que ella busca papeles "que no exploten su físico ni la sexualicen", debido a que ella esta detrás de un buen desarrollo de personaje, que le ayude a crecer como actriz. Según la sinopsis del largometraje, en medio de una fastuosa celebración organizada por la élite, Elsa (Ester Expósito), una joven prodigio del violonchelo, asiste al cumpleaños de su amiga Idoia. Lo que parecía una velada de brillo y oportunidades se ve interrumpido por una inesperada llamada de su madre, que la enfrenta a una difícil elección: renunciar a parte de sí misma para asegurar un porvenir prometedor o mantenerse fiel a su integridad. Entre la seducción del éxito y el peso de su conciencia, Elsa deberá descubrir cuál es el precio que está dispuesta a pagar por su propio destino.

Una chica llena de talento para el cine y la moda

Nacida en Madrid en enero del año 2000, Ester Expósito es una actriz y modelo española que se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas de su generación. Desde muy joven mostró interés por la interpretación y pronto comenzó a formarse en teatro, obteniendo reconocimientos en certámenes madrileños antes de debutar en televisión. Su primera aparición llegó en 2016 con pequeños papeles en series como 'Vis a vis' y 'Centro Médico'. Poco después interpretó a Ruth en la primera temporada de 'Estoy vivo' (2017), lo que le abrió las puertas a proyectos de mayor visibilidad.

Su salto definitivo se produjo en 2018, cuando se incorporó al elenco de 'Élite' de Netflix en el papel de Carla Rosón. El éxito global de la serie la convirtió en un fenómeno internacional y le permitió colaborar en otras producciones como 'La caza'. 'Monteperdido', 'Alguien tiene que morir' o 'Veneno'. En cine ha participado en títulos como 'Cuando los ángeles duermen', 'Tu hijo, Mamá o papá', 'Rainbow' y 'Venus', cinta que le valió el premio Fotogramas de Plata. También ha sido imagen de grandes marcas de moda como Dolce&Gabbana. Hoy en día, además de su proyección en la pantalla, Expósito es una referente en redes sociales y una figura recurrente en festivales de cine y campañas de moda internacionales.