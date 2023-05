La insólita petición de Jonan Wiergo a 'Supervivientes' que pone en jaque al reality

Jonan Wiergo está experimentando una situación extenuante y está considerando abandonar el programa 'Supervivientes 2023'. Ha comunicado claramente a sus compañeros de reality su deseo de irse, expresando con firmeza: "Ya no puedo repetirlo más: Jonan Wiergo no continúa en el concurso".

En su angustia, ha solicitado una barca para marcharse y, entre lágrimas, se ha disculpado con sus compañeras reiterándose: "Lo siento, pero ya no puedo más".

Jonan sufre un gran agotamiento y ha realizado una petición desesperada que ha conmovido a sus compañeros hasta las lágrimas. El concurso de Telecinco ha superado al influencer, quien, tras pasar 80 días en Honduras, considera que ha alcanzado su límite. Por esta razón, reunió a sus compañeros para pedirles que lo nominen en la próxima gala. Adara Molinero le aconsejó que no tome decisiones de las que pueda arrepentirse y le recordó que queda "muy poco tiempo".

"Quiero irme. Quiero decir, todas las noches lloro y no necesito llegar a la final", respondió Jonan. Asraf le aseguró que no lo nominaría, pero el concursante insistió aún más: "Por favor, lo estoy pidiendo. Quiero marcharme. No me dejen aquí más tiempo. No importa que me digan que falta poco. He estado aquí durante 80 días. Necesito salir de la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí. Ya no puedo más, estoy exhausto", expresó desesperado. Mientras tanto, muchos de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas al presenciar la agonía y flaqueza del superviviente.