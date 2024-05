Joaquín Prat defiende a los fans de Taylor Swift: "Que cada uno se gaste el dinero en lo que le da la gana"

El presentador de 'Vamos a ver', Joaquín Prat, ha expresado su apoyo a los fans de Taylor Swift en relación a la llegada de la cantante estadounidense a España. Swift, una de las artistas más influyentes y queridas de la última década, ofrecerá dos conciertos el 29 y 30 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde se espera una asistencia masiva.

Con la llegada de Taylor Swift a Madrid, se anticipa una afluencia de más de 130.000 personas a sus conciertos, de las cuales alrededor de 60.000 viajarán desde otras partes de España o del extranjero. Este fenómeno no solo destaca por la pasión de sus seguidores, sino también por el impacto económico que tendrá en la capital. Se estima que Madrid ingresará entre 25 y 30 millones de euros gracias a estos eventos, impulsando especialmente el sector hostelero.

En el último programa de 'Vamos a ver', Joaquín Prat compartió sus pensamientos sobre el impacto económico y la experiencia de asistir a los conciertos de Taylor Swift. El periodista destacó que hacer cola y gastar dinero son parte integral de la experiencia del concierto. "Ellos están felices y contentos y cada uno, mientras no nos digan los políticos otra cosa, se pueden gastar el dinero en lo que quieran", afirmó el presentador, defendiendo así la libertad de los fans para disfrutar del evento a su manera.

Con solo dos días restantes para que la 'Taylormanía' se desate en Madrid, miles de fans ya han comenzado a hacer cola en los alrededores del Santiago Bernabéu. Durante el programa, Patricia Pardo, copresentadora del matinal de Mediaset, destacó la magnitud del fenómeno, preguntando a los colaboradores si conocían alguna canción de Taylor Swift. Además, mencionó que los conciertos dejarían 45 millones de euros en las arcas madrileñas.

El programa también conectó con una reportera en la zona de acampada de los fans, donde un joven explicó que había gastado 590 euros en cada uno de los dos conciertos para obtener pases VIP. De vuelta al plató, Bibiana Fernández comparó la devoción de los fans de Swift con otras pasiones como el deporte o los viajes. "Trasladado a cualquier cosa que nos guste. Al deporte, a los viajes... Las cosas no son caras o baratas, depende de tu capacidad económica, claro...", afirmó.

Un aspecto peculiar de la fiebre por Taylor Swift se destacó cuando se mencionó el caso de una fan que se volvió viral en TikTok por su ingeniosa preparación para los conciertos. La joven afirmó "llevar pañales para no tener que salir de la pista durante el espectáculo", lo que sorprendió al propio Joaquín Prat. "Lo de los pañales no se me había ocurrido nunca, pero puede ser una opción", comentó el presentador con asombro.