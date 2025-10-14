Jorge Fernández se emociona al recordar su lucha por seguir en 'La ruleta de la suerte' a pesar de su enfermedad

Jorge Fernández ha sido recibido este martes entre vítores y aplausos en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde se ha encontrado con compañeros de 'La ruleta de la suerte' que trabajan en el programa de Sonsoles Ónega, con quien entre bromas se ha picado por este particular "robo". Con ella ha hablado largo y tendido del concurso que cada mañana arrasa con unos datos espectaculares de audiencia superando el 20% de share, pero también se ha abierto en canal al recordar una de las etapas más sombrías de su vida.

Hace unos años, el presentador vasco padeció las consecuencias de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata y que tardaron un par de años en diagnosticarle. El conductor del exitoso formato diario de Antena 3 ha recordado que cuando le picó el pequeño animal, le encontraron mucho mercurio en el organismo y comenzó a adelgazar, "como 13 kilos" y no podía hacer el ejercicio físico que tanto le gustaba, "solo podía andar".

Una situación que le dejó mal, sobre todo "mentalmente", porque "no sabía lo que tenía" y durante dos años de incertidumbre, "ningún médico" conseguía hallar un nombre a la enfermedad. Mientras tanto, él continuaba presentado 'La ruleta de la suerte'.

"Tenía que ir a la tele, tenía que grabar, me metía en el camerino, me ponía una camisa y me vuelve a quedar enorme cada vez más y lloraba", ha relatado, añadiendo que se preguntaba así mismo a dónde iba si ese no era él".

Jorge ha asegurado que "tenía una depresión de la leche", pero de lo que estaba seguro era que quería seguir al frente del concurso, a pesar de lo que le indicaba el doctor. "Mi médico me dijo: 'Tienes que coger la baja porque no estás bien".

"Dije no, no la voy a coger, la ruleta no la toca ni dios y la grabé como pude, me detectaron lo que tenía y un año tardé hasta que me puse bien", ha rememorado visiblemente emocionado ante la presentadora madrileña.

Los secretos de la ruleta

Durante su charla con Sonsoles Ónega, el presentador de 'La ruleta de la suerte' también ha desvelado cómo funciona el programa, que a partir de este sábado suma una nueva entrega y emitirá una edición especial por la noche.

"Grabamos tres programas seguidos, siete horas seguidas", ha apuntado tras ver un vídeo sobre el lenguaje especial del programa con las canciones que el público canta durante el juego. "A veces me meto en la cama y me vienen las canciones", ha afirmado.

Además, ha contado que le gusta tener una charla de unos 10 minutos con los concursantes para calmarles y decirles cómo hay que jugar, después de que hayan ensayado durante un cuarto de hora "para ver la fuerza de la ruleta".

Así como ha recordado una anécdota escatológica que le ocurrió durante un programa especial con animales, cuando se le subió un loro a la cabeza e hizo sus necesidades sobre él: "De repente noto algo calentito...".

Por otro lado, ha explicado cómo fue la llamada que lo cambió todo, narrando que fue su representante quien le llamó y le dijo: "tengo una noticia buena y una mala, la buena es que tienes un programa y la mala que vas a presentar 'La ruleta de la fortuna".

El presentador, que al principio preguntó si no había otra cosa, aceptó. Pero los inicios no fueron tan ideales y se alejan de lo que es ahora el formato de Antena 3. "Llegamos al plató de María Teresa Campos, cuando terminaba ella grabábamos nosotros. Parecía que no había énfasis, apostamos por ello, cuando empezamos a tener buenos datos nos dieron nuestro plató", ha contado.