Jorge Martín desvela en exclusiva en 'El Hormiguero' la broma que le hizo a Jorge Lorenzo hace ocho años: "Le llené el coche de..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha recibido este miércoles a Jorge Martín, flamante campeón del mundo de MotoGP, en su segunda visita al programa. El piloto madrileño, conocido como 'Martinator', ha compartido con Pablo Motos detalles de su histórica victoria en el Gran Premio Solidario de Barcelona, que le otorgó el título mundial en la categoría reina.

"Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' el nuevo campeón del mundo de MotoGP: Jorge Martín", ha anunciado Pablo Motos al inicio del programa, provocando una ovación del público. El piloto ha entrado al plató visiblemente emocionado y ha bromeado con el presentador tras escuchar "We Are The Champions" de Queen: "Buena canción me habéis puesto". Pablo Motos ha respondido con humor: "Para recibirte no había una mejor. Además, últimamente estás muy solicitado". Entre risas, Martín ha comentado: "Sí. Estoy más cotizado que el bitcóin".

A lo largo de la entrevista, Jorge Martín ha confesado que aún le cuesta creer que es campeón del mundo. "Es un año de muchas cosas… sacrificio, aprendizaje. Me levanto por las mañanas y pienso: 'Soy campeón del mundo'. Es una locura, pero estoy muy feliz. El año pasado vine como subcampeón, pero esta era la guinda del pastel y había que conseguirlo", ha explicado mientras mostraba el casco de campeón a Pablo Motos. Asimismo, el piloto ha descrito el momento exacto en el que se proclamó campeón en Barcelona: "Es difícil explicarlo, pero este mundial no era solo para mí, sino para toda la gente que me ha ayudado: mi equipo, mi familia. A falta de siete vueltas, empecé a recordar toda mi carrera, mis padres madrugando, sacrificándose… Cuando crucé la línea de meta me derrumbé entero".

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos de la conversación ha sido cuando Jorge ha relatado cómo manejó la presión en esas últimas vueltas: "Intentaba no mirar la pizarra para que no se me hicieran eternas. Lloré en la última vuelta porque me invadió la emoción. Conducir llorando a 300 kilómetros por hora no es fácil, pero intenté mantenerme enfocado". Además, Martín ha destacado la importancia de la preparación mental para enfrentar una temporada tan exigente. "El año pasado me costó mucho el final de temporada, pero este año trabajé mi nivel mental. Me mentalicé en que cada carrera era normal, aunque siempre salía a tope", ha comentado. Acto seguido, el piloto madrileño ha mostrado a Motos el trofeo exclusivo de MotoGP que solo permanece en manos del campeón durante un año antes de ser entregado al siguiente ganador. "Es un trofeo muy especial porque cada año se añade una placa con el nombre del campeón. Poder poner la mía es un gran orgullo".

El campeón mundial de motociclismo ha resaltado el papel clave que desempeñó su psicólogo deportivo en su éxito. "Hablar de psicólogo a veces es tabú, pero para mí ha sido fundamental. En el tramo final de la temporada no disfrutaba de las carreras, tenía estrés y ansiedad. Acudí en enero y en dos semanas mi vida dio un giro. Me enseñó a vivir el presente y dejar atrás el pasado. Esa mentalidad fue clave para afrontar este año", ha explicado. Jorge Martín se ha convertido en el segundo piloto en la historia de MotoGP en ganar el campeonato con un equipo satélite, después de Valentino Rossi. "Cuando no me cogieron en Ducati, me propuse ganar el mundial con un equipo satélite. Mi equipo tenía 20 trabajadores frente a los 100 o 200 de las grandes marcas. Ahora voy a Aprilia como piloto oficial, lo que representa un gran reto".

En otro orden de cosas, el piloto también ha hablado sobre la importancia de su compañeroAleix Espargaró en su victoria. "Yo era fan de Aleix y ahora es como mi hermano. Que en su última carrera profesional hiciera de escudero mío fue increíble. Tiene mucho mérito en este campeonato", ha dicho emocionado. Martín también ha confesado que celebró su título con algunos puros, a pesar de no ser fumador habitual: "No fumo, pero era un día especial. Me fisuré un menisco y aun así estuve saltando 14 horas seguidas". Al preguntarle Pablo Motos cómo fue su primera experiencia fumando, ha comentado entre risas: "Se me quedó húmedo y sabía que lo estaba haciendo mal, pero me fumé tres".

El campeón también ha revelado algunos de sus rituales previos a las carreras, que llegaron a volverse obsesivos: "Antes de salir tenía que tirar de la cadena, mirarme al espejo, hacer ciertos movimientos... Se convirtió en una rutina muy organizada porque pensaba que si no lo hacía no iba a ganar". Además, Jorge Martín ha compartido una divertida anécdota de una broma que hizo junto a Aleix Espargaró a Jorge Lorenzo: "Le llenamos el coche de lonchas de queso en Australia. Han pasado ocho años y hasta hoy no lo habíamos mencionado".

Finalmente, Martín ha recomendado el libro "Mundo amarillo" de Albert Espinosa, que le ayudó a afrontar su vida con una nueva perspectiva. Para sorpresa del piloto, el autor ha aparecido en el plató de Antena 3 para regalarle un ejemplar firmado. "Esto no me lo esperaba. Qué pasada de libro y qué honor conocerte", ha expresado emocionado. Con 26 años y su primer título mundial en el bolsillo, Jorge Martín tiene claro que aún le quedan muchos desafíos por delante. "He cumplido el sueño de mi vida, pero todavía tengo varios años para ganar más mundiales. Ahora toca descansar y disfrutar este momento".