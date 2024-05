José Corbacho destripa los entresijos de “Masterchef”: “Intentan buscar cosas que no hacen falta”

"MasterChef" vuelve a estar en el ojo del huracán debido a las polémicas que han rodeado su última edición. En esta ocasión, las revelaciones de José Corbacho, exconcursante de "MasterChef Celebrity", han arrojado luz sobre las supuestas estrategias que emplea la producción para generar conflicto entre los participantes y aumentar la tensión en el programa.

Triquiñuelas envenenadas

Corbacho, no ha dudado en exponer su punto de vista durante una entrevista en el programa 'Versió' de Rac 1. "A veces se intentan buscar cosas que no hacen falta", afirmó el catalán, refiriéndose a las maniobras que observó durante su participación en el programa de cocina de TVE. El cómico, quien fue parte de la segunda edición de "MasterChef Celebrity", compartió su experiencia personal, destacando que si bien su paso por el programa fue positivo, notó ciertos intentos de la producción por generar conflictos entre los concursantes. "Intentaron crear algo diciendo y, qué fuerte, te ha robado Edu Soto o Silvia Abril te ha robado un tomate’", reveló Corbacho.

Sin embargo, el propio Corbacho también reconoció que su experiencia fue mayormente positiva y que, a pesar de los intentos de la producción por crear conflictos, los concursantes no cayeron en la trampa. "Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que pusimos mucho de nuestra parte", afirmó el exconcursante, destacando la importancia del trabajo en equipo y la actitud positiva de los participantes.

Siempre en el ojo del huracán

Estas declaraciones se suman a las críticas previas sobre el manejo del programa, especialmente en lo que respecta a la generación de controversia y espectáculo. La eliminación de 'MasterChef 12' de RTVE Play y sus redes sociales después de la polémica suscitada, así como los comentarios negativos de figuras públicas como Patricia Conde y Mónica García, han alimentado la controversia en torno al programa.