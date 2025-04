Juan del Val reconoce que se equivocó en burlarse del Kit de Superviviencia de la UE

Cuando hace semanas la Unión Europea recomendaba que todos los ciudadanos del viejo continente tuvieran en su posesión una bolsa con elementos básicos de supervivencia, muchos colaboradores de televisión y usuarios en redes criticaron el exceso de alarmismo por parte del ejecutivo europeo. Una de esas voces críticas fue Juan del Val, que anoche en 'El Hormiguero' más anómalo de su historia, estuvo presente en el plató de Antena 3 y se retractó de sus palabras anteriores, comentando que se ha "equivocado con el kit de supervivencia".

"Me equivoco muchísimas veces"

Durante la emisión especial de 'El Hormiguero' por el histórico apagón del 28 de abril, Juan del Val fue uno de los colaboradores que más autocrítica mostró. En un tono distendido pero sincero, el escritor reconoció su error al haberse burlado semanas antes de la recomendación de la Unión Europea de tener preparado un kit de supervivencia para 72 horas. “Absolutamente. Casi siempre digo lo que pienso, pero hay muchísimas veces que me equivoco, y esa fue una noche”, confesó, tras ser interpelado por Pablo Motos con humor. Del Val admitió que, en su momento, le pareció exagerado hablar de transistores, pero la experiencia del apagón le hizo cambiar de opinión. “Yo dije: ‘¿Un transistor, a estas alturas?’, y hoy estaba al lado de Rubén diciendo: ‘¡Enciende, enciende!’”, bromeó. Con un toque de ironía, añadió que lo primero que haría al día siguiente sería comprar un transistor “con muchísimas pilas”. El comentario despertó la risa en plató, pero también dejó entrever una reflexión más profunda sobre la necesidad de estar preparados para lo inesperado.

Más allá del humor, Juan del Val aprovechó la tertulia para compartir una reflexión personal sobre la fragilidad de nuestro día a día. “No es que piense todo el tiempo en el fin del mundo, pero sí creo que deberíamos tener algo de prevención”, declaró. Reconoció que el apagón le había hecho replantearse ciertas cosas que antes consideraba improbables. “Tiendo a pensar que nunca va a pasar nada, pero últimamente están ocurriendo demasiadas cosas inesperadas”, apuntó. Además, dejó claro que no simpatiza con quienes se sienten cómodos en el caos: “Hay gente que se desenvuelve muy bien cuando las cosas van mal, y esa gente no me cae muy bien”, sentenció. Juan del Val ofreció una visión crítica de la despreocupación general ante situaciones de emergencia. Su discurso, entre el mea culpa y la advertencia, fue uno de los momentos más destacados de una noche en la que la televisión en directo se enfrentó a circunstancias excepcionales.