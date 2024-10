Miguel Lago se posiciona en el conflicto entre Isa Pantoja y su madre: "Me ha dejado muy tocado..."

El testimonio de Isa Pantoja en el programa 'De Viernes' ha generado un fuerte impacto en el mundo televisivo, especialmente en Miguel Lago, quien se ha pronunciado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' sobre su experiencia como padre adoptivo. Isa Pantoja relató sentirse abandonada y maltratada por algunos miembros de su familia, lo que reavivó el debate sobre la adopción y el papel fundamental de las familias en el proceso de vinculación afectiva. Miguel Lago, conocido por su sentido del humor ha mostrado una faceta más sensible y empática al hablar sobre el dolor que sienten los niños adoptados cuando enfrentan situaciones de rechazo o maltrato.

El cómico ha reconocido a Sonsoles Ónega y María del Monte que no sigue de cerca los dramas familiares de los Pantoja, pero el relato de Isa Pantoja le ha tocado de manera especial debido a su propia experiencia como padre adoptivo. "El dolor de Isa me impactó mucho más porque, como hija adoptada, sufre un doble dolor. Los niños adoptados buscan construir un vínculo que no tienen de forma natural con sus padres adoptivos", ha comentado el colaborador, destacando que es un proceso complejo tanto para los padres como para los hijos.

El viral testimonio de Isa Pantoja, en el que confesó que su familia no estaba preparada para la adopción, fue un punto crucial en la intervención de Miguel Lago. Isa narró cómo su tío y su abuela supuestamente no la trataron bien, lo que para el humorista es una "situación devastadora". Según Miguel Lago, los tíos y abuelos son clave para proporcionar confort y apoyo emocional a los niños adoptados. "Cada declaración que hace Isa como hija adoptada es un mazazo. La adopción requiere un entorno familiar que abrace y apoye al niño. Si ese entorno falla, el dolor es inmenso", ha afirmado con contundencia en el plató de Antena 3.

María del Monte y Miguel Lago en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, Miguel Lago también ha reflexionado sobre lo difícil que es para los padres adoptivos lograr que sus hijos los perciban como figuras paternas o maternas en igualdad de condiciones que los biológicos. El humorista ha enfatizado que las palabras de rechazo, como las que Isa reveló haber escuchado, pueden ser devastadoras. "Si para cualquier niño es doloroso escuchar que sus padres no lo querían, para un niño adoptado ese dolor se multiplica exponencialmente. Me ha dejado Isa Pantoja muy tocado este fin de semana", ha confesado visiblemente afectado. Sin duda alguna, el testimonio de Isa Pantoja y la posterior reflexión de Miguel Lago han avivado el debate sobre la adopción y el papel crucial que juega el entorno familiar en el proceso de integración emocional de los niños adoptados. Las palabras de Lago han servido para visibilizar una realidad que muchas veces se pasa por alto: el impacto emocional que tienen el rechazo y el maltrato en los niños adoptados.