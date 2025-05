Nacho Abad llama la atención a Bárbara Royo por calificar a Óscar Puente como "simio"

Esta madrugada se produjo una importante alteración en el servicio ferroviario de Renfe entre Madrid y Sevilla, debido al robo de varios tramos de cable de cobre en la provincia de Toledo. Este acto vandálico afectó gravemente a los sistemas de señalización y electrificación, causando retrasos prolongados en numerosos trenes de alta velocidad. Con más de 10.000 pasajeros resultaron afectados, entre ellos se encuentra Bárbara Royo, que durante su intervención en el magacín matinal de Cuatro 'En boca de todos' ha arremetido con dureza con el ministro de Transportes Óscar Puentes, calificandolo como "simio" (de forma indirecta), lo que ha provocado la intervención inmediata del maestro de ceremonias del programa de Mediaset, Nacho Abad.

Enfado monumental

Abad cedía la palabra a sus colaboradores para ampliar el análisis, sin imaginar el tenso momento que se produciría a continuación. La escena pasó rápidamente de ser una crónica amable a una situación de tensión televisiva cuando Bárbara Royo expresó, con gran indignación, su experiencia personal con la gestión de Renfe.

La colaboradora, visiblemente enfadada, compartió su frustración por no recibir información clara sobre su tren, previsto para las 15:00, y por no lograr contactar con atención al cliente. "Llevo toda la puñetera mañana llamando y no me cogen el teléfono", exclamaba, reflejando el sentir de muchos usuarios afectados. Pero su discurso no se detuvo ahí: aprovechó el espacio para lanzar duras críticas contra el Gobierno, sugiriendo que el verdadero sabotaje no era el robo de cobre, sino la gestión política de la situación. En su intervención, fue más allá al declarar que "poner a verdaderos simios al frente de los ministerios" conducía a una imagen de “país bananero”, en clara alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque sin nombrarlo directamente. Ante esta salida de tono, Nacho Abad no tardó en reaccionar y detuvo la intervención con firmeza. "Carla, por favor. Por favor, no", pidió el presentador, quien rápidamente dio paso a otro colaborador para rebajar la tensión del debate.

La propia periodista ha tratado este tema en redes sociales comentando que "Todas las hordas de la camorra izquierdista, acólitos del régimen a los que ni les afectó la gestión del apagón, ni les afecta el parón de trenes, ni el corte hoy en el metro, insultando x aquí por meterme con SU ministro, cuando SU ministro insulta, persigue y señala a ciudadanos", se expresaba así la abogada y criminóloga.