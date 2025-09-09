Nacho Cano se sincera esta noche en 'El Hormiguero' tras un 2025 bastante agitado

Ni la llegada de ardua competencia arrebata a Pablo Motos ser líder con 'El Hormiguero'. La entrevista a Mar Flores de anoche consiguió ser lo más visto en televisión en todo el día, con una cuota media del 17,2% y más de 1,9 millones de espectadores, dejando claro que el programa de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla es el líder indiscutible de este país en televisión. Esta noche, 'El Hormiguero' se viste de gala para entrevistar a uno de los grandes compositores de la historia de la música española, cuyas canciones son un ícono de los años 80. Nacho Cano volverá a Antena 3 para sentarse en el plató del espacio del access prime time de la cadena principal del grupo Atresmedia. El exmiembro de Mecano y figura clave en la música española, conversará con Pablo Motos sobre su recorrido artístico, los proyectos en los que está inmerso y la reciente resolución judicial que lo exime de las acusaciones relacionadas con delitos laborales. A lo largo de su extensa carrera, ha demostrado una constante capacidad de innovación y un compromiso con la creación artística que aún cautiva al público.

Tras la disolución de Mecano, Nacho Cano inició una carrera en solitario marcada por la experimentación y la fusión de estilos, consolidándose como un creador inquieto y versátil. Además de su faceta discográfica, se ha dedicado a la producción de musicales y espectáculos de gran formato, siempre buscando nuevas formas de conectar con el público. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Cano sigue siendo una referencia en el panorama artístico por su talento, su capacidad de innovación y su pasión inagotable por la música y la escena.

Resto de invitados de 'El Hormiguero'

Mañana miércoles, las sillas se multiplican y se giran en 'El Hormiguero' con la presencia de los coaches de 'La Voz'. Pablo López y Malú repiten en el certamen musical de Antena 3 que da la bienvenida en el rol de coach a Mika y recupera de 'La Voz Kids' a Sebastián Yatra. Por último, el jueves el plató de Atresmedia se teñirá de azulgrana con la visita de Pedri y Ferran Torres.