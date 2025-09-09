Leire Díez niega vínculos con Santos Cerdán y Víctor de Aldama en 'El programa de Ana Rosa: "No tengo relación"

Ayer compareció en el Senado y esta mañana se ha sentado en el plató de Mediaset para contestar a las preguntas formuladas por Ana Rosa Quintana y sus colaboradores. Leire Díez ha sido una de las grandes protagonistas en el magacín de actualidad política y social de Telecinco, en el que ha dejado claro que "no tiene relación con Santos Cerdán ni con Víctor de Aldama", a pesar del incidente con este último hace unos pocos meses. Además, Leire ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' que es ella la víctima y que esta sufriendo extorsión por parte del PSOE. También ha señalado a Óscar López, comentando que el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública "buscaba información de las saunas para dañar a Sánchez y debilitarlo de cara a las primarias dentro del Partido Socialista.

Leire Díez ha querido aclarar su posición respecto a las reuniones que se le han atribuido con Santos Cerdán. Explicó que su única entrada en la sede de Ferraz se produjo acompañada de Patricia López y Javier Pérez Dolset, ya que tenían un asunto concreto que mostrar, y subrayó que de no haber sido por ese motivo jamás habría accedido al lugar, pues nunca ha mantenido otra relación con el PSOE en ese contexto. Relató que únicamente participó en un acto de primarias y que puede demostrarse que no ha tenido contacto personal con Cerdán, ya que no existen fotografías ni coincidencias con él. Incluso precisó que el día en que se la vio entrar en Ferraz, lo hizo para reunirse con otra persona distinta, y más tarde quedó probado que en esa fecha Cerdán estaba en el Congreso. También habló de las indagaciones que realizó sobre las saunas vinculadas al suegro de Pedro Sánchez, argumentando que lo hizo para evidenciar la existencia de informes previos sobre investigaciones al presidente desde 2012, en ocasiones impulsadas por miembros de su propio partido. Finalmente, rechazó cualquier vínculo con Víctor de Aldama, afirmando que nunca le conoció ni trató con él.