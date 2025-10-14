Noemí Galera, tajante con los concursantes de 'OT 2025': "Habéis subestimado el programa"

A punto de cumplir un mes de su estreno, la nueva edición de 'Operación Triunfo' (OT) no está siendo un camino de rosas para la nueva camada de triunfitos, que tras la cuarta gala celebrada este lunes 13 de octubre, han tenido que despedirse de Carlos, el tercer expulsado de la competición. Como cada martes, tras despertarse y tomarse el desayuno, los concursantes han repasado la gala junto a Manu Guix y Noemí Galera, que ha sido bastante directa.

La directora de la Academia ha reflexionado sobre la presión que algunos de ellos están sintiendo y que han mostrado durante el intercambio de impresiones sobre las actuaciones del día anterior, asegurando que el problema reside en la "percepción" que tenían antes de entrar al programa que emite Amazon Prime Video.

"Todos vosotros teníais la percepción de que ibais a entrar aquí e iba a ser todo muy fácil", ha comenzado, recordando que es algo de lo que ya se había avisado. "No hacemos más que decirlo, edición tras edición, que estar en OT no es fácil, es mucha presión", ha continuado.

Galera también se ha referido a lo "difícil" que resulta "saber gestionar" todo lo que ocurre cada día, así como "mantener un papel" las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, teniendo que sentir que "está todo el mundo juzgándote, nosotros, el jurado … Es muy jodido y nosotros os vamos a acompañar".

"Creo que habéis subestimado el programa, en general, es una percepción mía. Yo lo que no quiero es tener gente aquí que esté bloqueada y que me dé la sensación que os estamos puteando la vida", ha proseguido la directora, mientras se dirigía a Guillo Rist.

El concursante de 23 años se ha roto en directo cuando ha sido el turno de repasar su actuación de la última gala de 'OT 2025' junto a Guille Toledano, alegando no entender algunos comentarios que le había expuesto el jurado en las galas anteriores. "A mí me rompe el corazón que tú después de hacer el mejor número de la gala estés destruido", le ha confesado.

La también directora de casting ha finalizado su discurso esperando que haya un cambio de mentalidad y regalándoles un consejo que tendrán que poner en práctica a partir de ahora: "Le tenéis que quitar un poco de peso al asunto".