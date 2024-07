Manipulación y robo en "Supervivientes 2024", según Gorka Ibarguren

A un mes del final de "Supervivientes 2024" y con la conclusión de "All Stars" a la vuelta de la esquina, Gorka Ibarguren, uno de los favoritos de la edición anterior, ha concedido una entrevista a El Diario Vasco. En ella, comparte detalles sobre su paso por el reality de Telecinco.

Habla de manipulación

Ibarguren, quien previamente había participado en "El Conquistador" de RTVE, describe la experiencia como "la más extrema" a nivel psicológico. "Me di cuenta en cuanto aterricé en Honduras que aquello, más que un concurso de supervivencia, es un 'reality' como 'Gran Hermano', pero en una isla", afirma. A pesar de no estar encerrados en una casa, los concursantes se sienten atrapados al no poder salir de un perímetro delimitado, bajo la vigilancia de un equipo de más de 200 personas. Sobre la supuesta manipulación de tramas en el programa, Gorka es claro: "Lo que sucede allí es todo cierto, pero reconozco que sí existen historias que se fuerzan o exageran. La audiencia manda. A la productora le puede interesar que nos comportemos de una manera determinada, pero luego está en nuestras manos ser independientes o convertirnos en marionetas. Yo siempre me he posicionado en el primer grupo".

Ibarguren también aborda su implicación en algunas tramas amorosas, como el supuesto beso con Marieta. "Mi pareja lo ha pasado muy mal. Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad no es plato de buen gusto", confiesa. Pese a la tensión, Gorka no ha acudido a terapia psicológica tras su regreso de Honduras, aunque "Supervivientes" la proporciona a todos los concursantes. Respecto a su eliminación a solo trece votos de la final, Gorka dice no sentirse desilusionado: "Sentí paz porque me di cuenta de que volvía a casa. Abrir el ojo cada mañana y encontrarme con el objetivo de la cámara apuntándome se me había empezado a hacer cuesta arriba". A pesar de todo, afirma que volvería a concursar: "Hay que estar muy loco para ir y, sobre todo para volver, pero sí lo haría. Soy un aventurero nato".

Un ganador controvertido

Sobre la victoria de Pedro García Aguado, Ibarguren la considera controvertida por su actitud en el programa. "Es increíble que ganara porque en redes sociales carecía de apoyo y en la isla se limitó a dormir debajo del árbol", concluye.