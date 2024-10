El piloto de moda de la Fórmula 1 visita "El Hormiguero"

"El Hormiguero", uno de los buques insignia de Antena 3, comenzará la segunda semana de octubre con una semana llena de invitados destacados, que incluye tanto a figuras internacionales como a nombres conocidos del mundo del espectáculo español. El espacio dirigido por Pablo Motos ha revelado los nombres de los próximos invitados, que aportarán una gran variedad de contenidos relacionados con el cine, la música y el gran circo de la Fórmula 1.

Así será la semana en el programa de Antena 3

Esta semana, "El Hormiguero" presenta una serie de invitados destacados de diversos ámbitos, desde el automovilismo hasta el cine y la música internacional. El lunes, el programa contará con la presencia del piloto argentino Franco Colapinto, quien recientemente debutó en la Fórmula 1 con el equipo Williams Racing. Colapinto, una de las nuevas promesas del automovilismo, ha impresionado en sus primeras tres carreras, logrando sumar puntos para su equipo y generando gran expectación entre los aficionados. Será la primera vez que el joven piloto visite el plató de "El Hormiguero", donde compartirá sus experiencias en la máxima categoría del deporte motor. El martes, los actores Carolina Yuste y Luis Tosar visitarán el programa para hablar de su nueva película, "La Infiltrada", que se estrenará el 11 de octubre. Esta cinta está basada en la historia real de una policía nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA, sacrificando su vida personal para salvar a otros. Yuste y Tosar conversarán con Pablo Motos sobre el proceso de rodaje y la importancia de contar esta valiente historia en la gran pantalla.

Gloria Gaynor se estrena en "El Hormiguero"

El miércoles será el turno de Ana Guerra, quien presentará su nuevo disco "Sin final". Este esperado álbum, con influencias electrónicas, trata sobre la superación personal y la transformación de las heridas en fortaleza. Además, la cantante compartirá detalles de su vida personal, ya que está a punto de casarse con el actor y productor Víctor Elías.

Para cerrar la semana, el jueves llegará al plató Gloria GaynorGloria Gaynor, la legendaria cantante estadounidense, quien actuará en el Wizink Center de Madrid el 12 de octubre. En su única actuación en España, Gaynor interpretará sus grandes éxitos, entre ellos los icónicos "Never can say goodbye" y "I will survive".