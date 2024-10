Omar Montes no tiene piedad sobre los conciertos del Bernabéu: "los apedrearía"

Omar Montes se convirtió anoche en miembro platino de "El Hormiguero" en su décima visita al programa de las hormigas que cerraban la primera semana de octubre con la visita del cantante. Omar Montes vino para presentar su próximo gran evento en el Palacio de Vistalegre en el día de la Hispanidad y, hablando de conciertos, no tuvo reparo en opinar sobre la última polémica vertida en su industria, sobre la cancelación de varios conciertos en el Santiago Bernabéu a muchos compañeros de la profesión, a causa del ruido que generan dichos espectáculos.

Sinceridad ante todo

Pablo Motos fue directo con la pregunta y espetó a Omar su apreciación sobre la cancelación de los conciertos en el estadio del Real Madrid, a lo que el cantante respondió con esa naturalidad y sentido del humor que le caracteriza. "Los pijos se ponen muy exclusivos, yo como vivo lejos no me llega el sonido. Puedo entender que, si estuviera durmiendo la siesta con mis perros, y me despertaran con un concierto igual, iba a apedrearles", comentaba el intérprete, que no dejó indiferente a nadie con su contestación. No fue el único momento hilarante de la noche, ya que, además de esta confesión, Omar admitía haber contratado a un nutricionista, pero que ha durado poco tiempo con él, ya que, según palabras del músico se comía lo que él dejaba de comer, engordando entre 10 y 12 kilos, mientras que Omar confesaba haber perdido solo 200 gramos, una anécdota que volvió a inundar de risas el plató de "El Hormiguero", que descubrió los alimentos indispensables de Omar Montes si pudiera comerlos sin engordar: los cereales de ositos de chocolate con leche entera, los donuts de azúcar glass, el kebab, el queso de cabra y la empanada.

Durante su entrevista en "El Hormiguero", Omar Montes habló sobre su éxito y compartió lo que considera su "secreto": ser buena gente y tratar a todos por igual, sin importar su posición. Según el artista, esta actitud hace que la gente hable bien de él y le describa como "majete". También mencionó que en sus últimos conciertos algunos fans han fingido desmayos para atraer su atención y conseguir una foto o un vídeo con él. Montes relató con humor que en un concierto reciente hubo hasta doce desmayos falsos. Además, Pablo Motos bromeó sobre su pertenencia a los Illuminati, a lo que Montes respondió afirmativamente, diciendo que lleva mucho tiempo en la organización y que incluso tiene un carnet de masón.

Cuando el presentador le preguntó si podía hacer actividades cotidianas, como ir al cine o a un centro comercial, el cantante confesó que prefiere ir en horas poco concurridas para evitar ser asediado por fans, y recordó una ocasión en la que tuvo que abandonar un centro comercial sin comer debido a la multitud. Para cerrar, Montes contó un momento especial que vivió como fan: hace diez años, en el mismo programa, pidió una foto a Nicky Jam, uno de sus ídolos.