El programa que hizo llorar a Luis Tosar

Dijeron de su serie, «Pulseras rojas», que es «la serie que hizo llorar a Spielberg», y Albert Espinosa lo lleva con mucho orgullo. En la presentación del nuevo formato de laSexta para el prime time de cada jueves, «El camino a casa», Jorge Salvador, CEO de 7 y Acción, productora del programa, lo calificó como un «terrorista emocional», y no está lejos de la verdad, ya que la trayectoria vital y profesional de Espinosa está ligado a despertar los sentimientos más escondidos de los espectadores. Y, a partir de ahora, se le podrá conocer como el creador del programa que hizo llorar al actor Luis Tosar. Y no solo a él, si no al resto de invitados de esta primera temporada que se lanza hoy tras «El Intermedio»: Jesulín de Ubrique, Rosa López, Ana Peleteiro, Fernando Tejero y Pocholo Martínez-Bordiú.

Todos estos rostros famosos han puesto de su parte para que el programa vaya solo. «Todos me han sorprendido», asegura Espinosa a LA RAZÓN, que destaca «la bondad de Pocholo; el cerebro de Jesulín; la humanidad de Rosa, cómo se abre en canal; la fuerza de Peleteiro», pero sobre todo, «Tejero, que fue muy generoso. Todos, como sabían que no tenían que promocionar nada se abrieron y aparecía el niño». Incluso se llevó una sorpresa con Luis Tosar: «Hacía mucho que no volvía a su colegio a hacer ese camino a casa. En el primer programa siempre digo ‘‘voy a intentar hacerle llorar’’ y estaba convencido que no lo conseguiría... pero realmente le tocamos la fibra con una persona muy importante en su vida y se emocionó mucho. Conoceremos un Luis Tosar del que desconocemos toda su vida y sus cambios de colegio». En la propia rueda de prensa ya insistió el creador en lo terapéutico del viaje que propone «El camino a casa», y lo que supone para su propio recorrido: «La gracia del programa como presentador era abrirte, era marcar un poco el tono de lo que era. Les contaba anécdotas mías y me contaban las suyas. Les dije que me tenían que decir el nombre con el que les llamaban en el cole, y entonces nos llamábamos así, y ellos a mí ‘‘espi’’». Así, «fue como un trueque de abrirse: nos veíamos simplemente la noche anterior, cenábamos para ponernos cara, pero a partir de ese momento creo que el camino a casa para mí fue hacerlo en compañía al suyo. Es ponerles la cartera, darles el bocadillo y el formato funciona solo. Nunca tuve en mente intentar sacarles algo, sino dejar que el camino hablase por ellos».

Destacar que es un programa, que como todos los de Espinosa, sabe que va dirigido a un público emocional: «Cuando lo creé, las primeras personas a las que se lo conté fue a Jorge Salvador y a Pablo Motos, y enseguida lo vieron. Normalmente tardas unos meses en vender el proyecto y en dos días ya había dado el sí Atresmedia. Quería que fuese un programa como casi todo lo que hago, como ‘‘Pulseras rojas’’, que lo pudiera ver toda la familia, porque casi todo el mundo ha ido al colegio, todo el mundo ha hecho el camino a casa y era muy interesante crear un proyecto que pudiera ver la gente en familia, comentarlo, reír y emocionarse juntos». Precisamente Pablo Motos podría ser un gran invitado, pero tendremos que esperar a una posible segunda temporada, porque como aclara Albert Espinosa, «para primera temporada me dijo que no. Creo que él venía de hacer ‘‘El novato’’ con Joaquín, y ya se había abierto mucho. Y me apetecía que fuera un camino a casa con un desconocido. Sí que es cierto que me dijo que si había más temporadas...». Y el programa no estará exento de sorpresas, ya que Espinosa nos adelanta que «en cada uno descubriremos una habilidad que tenían de pequeños. Todo el trayecto es andando y realmente el colegio es el inicio, pero no nos quedamos mucho tiempo allí, sino que realmente pasan cosas por en medio y sobre todo, deseaba que no las creásemos, sino que realmente apareciesen». En el primer programa, «El camino a casa» viaja hasta Ubrique, localidad de nacimiento de Jesulín, y allí le veremos emocionarse con sus recuerdos en un viaje en moto con Albert Espinosa de paquete. Las promesas están claras, un viaje literal y emocional a la infancia de seis famosos que no nos dejará indiferente, como todo lo que hace Albert Espinosa, inmerso ahora en las ventas de su libro «Qué bien me haces cuando me haces bien», la escritura de un biopic del cómico Eugenio con David Trueba y una película con Netflix.