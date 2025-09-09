Luka Doncic se juega su pase a semifinales del EuroBasket ante los actuales campeones del mundo en RTVE

Sin la Selección Española, con la eliminación de Francia y el adiós del candidato número 1 a conquistar el EuroBasket 2025,Luka Doncic se convierte en el máximo atractivo del torneo continental a nivel de selecciones, con permiso de Giannis Antetokounmpo. RTVE sigue retransmitiendo el EuroBasket 2025 y Teldeporte emitirá dos de los cuatro partidos de cuartos de final.

Martes 09/09 a las 16:00 Turquía - Polonia

Miércoles 10/09 a las 20:00 Alemania - Eslovenia

El jugador de Los Ángeles Lakers tendrá un duro test ante los actuales campeones del mundo, que han arrasado en la primera fase, aunque sufrieron hasta el último cuarto contra la Portugal del interior de los Boston Celtics, Neemias Queta. Eso será mañana miércoles ya que esta tarde, durante la primera hora de la franja vespertina de la televisión, Turquía quiere demostrar que es una clara candidatas a medallas y solventar sin problemas el partido ante Polonia. Alperen Şengün comanda a un equipo otomano lleno de grandes estrellas como son Cedi Osman o Shane Larkin.

Los otros partidos de semifinales, Grecia-Lituania y Georgia-Finlandia se podrán ver a través de Courtside 1891, la plataforma oficial de la FIBA, que permite ver todos los partidos del torneo, en directo y también bajo demanda. Hay dos opciones para contratarlo, por tu cuenta a un precio de 17,99 € para ver todo el Eurobasket 2025 en directo o diferido. También existe la posibilidad de contratarlo un mes a través de DAZN como intermediario, con un precio de 9,99 € ese mes.