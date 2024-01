Sofía Vergara desmonta la polémica con Pablo Motos: "Fue entre amigos; estábamos tomándonos el pelo"

La actriz internacional Sofía Vergara tuvo la ocasión de desmontar la polémica generada en torno a su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Fue para la mexicana TV Azteca en la presentación de la serie que protagoniza, 'Griselda', que se estrena el próximo 25 de enero en Netflix.

La intérprete aseguró que "la entrevista con Pablo fue como amigos. A mí me dijeron: "Para que sea chistoso, métete con él y comienza a..." O sea, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa".

"Estábamos tomándonos el pelo entre los dos. Hay muchas cositas que sí fueron verdad pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho", añadió Sofía Vergara.

Por su parte, Pablo Motos aprovechó un comentario que le hizo Antonio Resines en su visita el miércoles a su programa para dar su versión de los hechos: "Yo le dije que a ver si podíamos hacer como si fuésemos dos viejos amigos que se vacilan. Lo pasamos de puta madre, el público se lo pasó bien y sacamos más de 5 millones de espectadores".