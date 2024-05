'Supervivientes All Stars' ya tiene a su segundo participante

El reality de Telecinco, 'Supervivientes All Stars', contará con un nuevo fichaje para su próxima edición: Adara Molinero. Esta noticia, adelantada por 'AlgoPasaTV', se une al anuncio previo de la participación de Sofía Suescun, generando gran expectación entre los seguidores del programa.

Adara Molinero, conocida por su trayectoria en diversos realities de Mediaset, cumple con los criterios establecidos por Laura Madrueño, quien destacó que esta edición contará con "aquellos que hicieron historia, los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron".

La madrileña, que participó en la edición de 'Supervivientes 2023', quedó en segundo lugar, cerca de ganar el premio de 200.000 euros, que finalmente fue para Bosco Blach. Durante su participación, Molinero inició una relación con Blach que se disolvió semanas después del concurso. No obstante, Adara Molinero cuenta con una victoria notable en su carrera: ganó la séptima edición de 'GH VIP'. Además, ha participado en otros reality shows como 'Gran Hermano 17', 'El tiempo del descuento' y 'Secret Story: La casa de los secretos', donde logró posiciones destacadas aunque no se alzara con la victoria.

Adara en 'Supervivientes 2023' Mediaset

La edición de 'Supervivientes All Stars' promete ser una de las más esperadas, especialmente con la confirmación de Molinero y Suescun, dos figuras populares en el mundo de los realities. Aún quedan muchos nombres por confirmarse, aunque se especula con la posible participación de concursantes como Tom Brusse y Marta Peñate.

Por otro lado, Anabel Pantoja ha confirmado a 'Bluper' que no participará en esta edición debido a problemas de agenda: "Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda e historias no he podido ir". Otros nombres que habrían rechazado la oferta de participar son Violeta Mangriñán y su novio Fabio Colloricchio, así como Isabel Pantoja.