Susanna Griso llama la atención a Mariló Montero por su afirmación en 'Espejo Público'

'Espejo Público' ha vivido este primer lunes de noviembre un tenso momento cuando Susanna Griso, presentadora del programa matutino de Antena 3, se ha enfrentado a su colaboradora Mariló Montero debido a una acalorada discusión sobre el reciente altercado en Paiporta, Valencia. El debate ha surgido tras la visita de los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la región, donde fueron recibidos en medio de insultos, gritos y un intento de agresión hacia Sánchez.

Durante la visita oficial, las personalidades políticas y los monarcas se encontraron con un grupo de manifestantes que, visiblemente molestos, lanzaron bolas de barro y gritaban consignas como "asesinos". El clima de tensión se elevó cuando uno de los manifestantes intentó agredir a Sánchez con una barra de hierro, lo cual generó preocupación por la seguridad de las autoridades. La situación fue finalmente controlada y Sánchez fue retirado del lugar para proteger su integridad.

En este contexto, 'Espejo Público' ha dedicado su tertulia a analizar las posibles causas y responsabilidades de este altercado, lo que ha dado pie a una fuerte confrontación entre Griso y Montero. Desde el plató, Montero ha criticado abiertamente a los líderes políticos, afirmando que el altercado de Paiporta reflejaba un "colapso en la gestión" tanto a nivel autonómico como nacional. "Aquí hay un colapso de la dirección de este país que está liderada por Pedro Sánchez", ha señalado Montero, quien ha insistido en que los responsables del Gobierno no tomaron acción cuando los residentes valencianos se encontraban en un momento crítico. El discurso de Montero ha incluido duras palabras hacia el presidente Sánchez y el Partido Popular, partido de Mazón, y ha cuestionado la actuación de las autoridades, acusándolas de no haber actuado a tiempo. "Si no está el rey y la reina dando la cara y aguantando estoicamente frente a un cobarde que se fue con la alcaldesa socialista de Paiporta...", ha añadido Montero, sugiriendo que la alcalde de Paiporta había abandonado la situación.

Mariló Montero denuncia una agresión sexual en "Espejo Público" Atresmedia

La intervención de Montero ha sido calificada como polémica por el resto de colaboradores y rápidamente Susanna Griso ha intervenido, objetando la narrativa que Montero estaba construyendo en el plató de Atresmedia. Griso ha advertido sobre la gravedad de referirse a Sánchez como "cobarde" y de omitir el hecho de que, según fuentes del PSOE, entre los manifestantes había elementos de ultraderecha. "No todos eran vecinos, Mariló. Algunos eran vecinos y otros eran elementos de la ultraderecha. Vamos a decirlo claro", ha expresado Griso con determinación, refrenando a Montero por lo que ha considerado una forma de alimentar la desinformación en un tema tan delicado como el de la DANA.