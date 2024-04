Terelu Campos llora al recordar a su madre en '¡De viernes!': "Si estuviera viva, esto no hubiera pasado"

Durante una emotiva entrevista en el plató del programa televisivo '¡De viernes!', las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego abordaron diversos temas relacionados con la reciente polémica que ha sacudido a la familia Campos. El foco principal ha sido la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen, y las exclusivas que este y su exmujer han ofrecido a los medios.

El momento conmovedor de la entrevista llegó cuando se proyectó un vídeo recopilatorio de María Teresa Campos, abuela de José María, expresando su profundo amor por su nieto: "No tengo hijos, pero tengo a mi nieto que es el hombre de mi vida". Ante esto, Terelu Camposno pudo contener las lágrimas al recordar a su madre y lamentar lo que considera una situación dolorosa: "Si estuviera viva y en condiciones, esto jamás hubiera pasado. A lo mejor había una pequeña posibilidad, pero no hubiera aparecido con crueldad".

Por su parte, Carmen Borrego se sumó a las palabras de su madre, destacando el profundo cariño que su hijo sentía por su abuela: "Mi hijo ha querido muchísimo a su abuela y yo he seguido la estela de mi madre. Si me he equivocado, no ha sido de manera intencionada". Además, compartió un detalle emotivo al enseñar unos zapatos de tacón que pertenecían a su madre y que le habían sido entregados por Mediaset.

La tensión se hizo palpable cuando Terelu Campos expresó su desaprobación hacia la actitud de su sobrino y su exmujer, calificando sus acciones como dignas de un "Óscar". Mientras tanto, Carmen Borrego defendió a su hijo ante las críticas recibidas y expresó su deseo de mantener el respeto hacia él, a pesar de las circunstancias difíciles que atraviesan como familia.

La entrevista no estuvo exenta de referencias a la participación de Carmen Borrego en el reality "Supervivientes 2024", donde enfrentó la ansiedad generada por la pérdida de su madre meses antes del inicio del programa. "No he llorado viendo el vídeo porque me he quedado seca en Supervivientes", afirmó.

En medio de la emotividad y las tensiones familiares, ambas hermanas mostraron su deseo de "mantener la unidad familiar", aunque las circunstancias actuales las pongan a prueba. Carmen Borrego expresó su deseo de "encontrarse con su hijo en algún momento para hablar cara a cara sobre lo sucedido", mientras que Terelu Campos destacó la importancia del respeto y la comprensión en medio de las dificultades.