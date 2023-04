¿Tiene Ismael Beiro opciones reales de ser el próximo alcalde de Cádiz?

"Call me Ismael". Esta mítica frase de Herman Melville con la que empieza la novela 'Moby Dick' podría haber sido un buen lema de campaña para Ismael Beiro, quien, como saben, se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo. El ganador de la primera edición de 'Gran Hermano', allá por los albores del milenio, aspira a suceder a José María González 'Kichi' en la alcaldía de Cádiz. Tarea harto difícil; bastante más que vencer en un 'reality show' o arponear al leviatán hasta someterlo.

Justo dentro de un mes, "El Pisha" (como fue apodado en la casa de Guadalix) conocerá el veredicto de sus vecinos, cuando estos pasen a votar por el confesionario. Desde luego, si hablamos de nominaciones, Ismael apenas cuenta con ellas para ser el próximo regidor de la 'Tacita de Plata'.

Su candidatura ('Cádiz Sí'), bajo el paraguas de los andalucistas de 'Andalucía por sí' (que suena a 'Siempre Así'), no cuenta con opciones reales para gobernar la ciudad. Es cierto que desde el mes de enero no se han publicado encuestas (en esta, del Centra o CIS andaluz, su plataforma quedaba fuera del Ayuntamiento), pero las sensaciones a pie de calle es que el pastel va a estar repartido entre PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana ("menos pasos quiero"), que es la marca de los herederos de Kichi, quien, cumpliendo su palabra, no se presenta tras 8 años como primer edil.

"Vota P.I.C.H.A", como aquel nombre de la chirigota que sacó Juan Carlos Aragón en 2002, sería otro buen eslogan electoral para Ismael Beiro. Porque votos le van a hacer falta: pero más votos a la Virgen del Rosario que papeletas en las urnas, porque "El Pisha" necesita más un milagro que otra cosa para, al menos, entrar en San Juan de Dios como concejal.

¿Por qué no ha cuajado la candidatura de Ismael en Cádiz?

"Ha llegao el Gran Hermano / con su circo y sus muchachos, / después de 8 años de Kichi, / este pueblo ya necesita / otro payaso, otro payaso", cantó en un pasodoble la comparsa de Antonio Martínez Ares, 'La ciudad invisible', ganadora del Concurso del Gran Teatro Falla en 2023.

El primer ganador que tuvo 'Gran Hermano' se desentendió de su ciudad una vez alcanzada la fama y la popularidad. Durante estas dos décadas largas desde su triunfo en la tele, apenas ha residido en Cádiz. Entregado a los negocios y a la interpretación buena parte de su vida desde entonces ha transcurrido en Madrid. No conoce la realidad gaditana y lo ha demostrado con creces.

Procede de un mundillo (el de las tablas) y una ciudad (Madrid) de los que pretende importar a La Tacita el neoliberalismo salvaje allí reinantes. Hablando en plata, Beiro no quiere ser el alcalde Cádiz, sino el CEO de Cádiz. "Quiere parir otra Ibiza / a este costado del sur / y convertirnos en putas / lo mismo que en Magaluf": vuelvo a 'La ciudad invisible' de Martínez Ares.

Unas ideas de hacer negocio con la ciudad que este ha sazonado con la charlatanería de un tufo populista de 1º de EGB, un cripto-discurso más propio de un 'trader' o de un lobo enfarlopado hasta los colmillos que de un vecino al que le duele su pueblo, y unas simplezas discursivas propias de libro de autoayuda.

Todo apunta a que el 'Big Broder' cuando vio que otro friki, otro simple como Kichi pudo llegar a ser alcalde, hizo la de "sujétame el cubata". El efecto llamada de los "papafritas". El carajazo (caída en gaditano) que se va a dar el 28-M puede ser "de aúpa", que diría su amigo Iván, su 'partner in crime' en la casa de 'GH'.