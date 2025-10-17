Iván González pierde la batalla contra Miri y se convierte en el nuevo expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Tenemos nuevo expulsado en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Iván Gonzálezrecibió el rechazo de la audiencia, que bendijo a Miri Pérez-Cabrero, quien se salvó a última hora. Iván, con apenas un 33% de los votos de los telespectadores del reality de supervivencia de Telecinco, dijo anoche adiós a Honduras y volverá a España como el séptimo expulsado de esta segunda edición estelar del concurso del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral.

La noria infernal marca la noche de 'Supervivientes All Stars'

La última gala de 'Supervivientes All Stars' dejó una noche para el recuerdo, marcada por una de las pruebas más duras de la edición: la temida Noria Infernal. Miri y Torres se enfrentaron cara a cara por el collar de líder, en un desafío que los llevó al límite físico y mental. Durante veinte minutos interminables resistieron los giros y la velocidad de la estructura, en un alarde de fuerza y determinación que mantuvo a la audiencia en vilo.

Exhaustos y con el cuerpo al borde del colapso, ambos fueron coronados líderes, sellando un momento épico en la historia del reality. Entre abrazos, lágrimas y palabras de respeto mutuo, Miri y Torres demostraron por qué son considerados dos de los supervivientes más fuertes que han pasado por el programa.

Mientras tanto, en plató, Jorge Javier Vázquez recibió a Noel Bayarri, sexto expulsado de la edición, que confesó haberse reconciliado con la experiencia tras su paso por el concurso una década atrás. La gala también estuvo marcada por la eliminación de Iván González, séptimo en abandonar la aventura, tras un emotivo adiós en el que no faltaron lágrimas ni palabras de agradecimiento hacia sus compañeros y su pareja, Teresa. Adara se salvó con un contundente apoyo del público, mientras que la próxima expulsión se anunció como “sorpresa” y contará con la conducción de Sandra Barneda. Con Miri y Torres inmunes, los nominados de la semana resultaron ser Jessica, Carlos, Tony Spina y Gloria Camila.