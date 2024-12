El actor que dijo no a "The Big Bang Theory" y estancó su de nuevo su carrera

Han pasado casi dos décadas desde que "The Big Bang Theory" comenzó a gestarse como una de las sitcoms más icónicas de la televisión, pero pocas personas saben que Johnny Galecki, quien interpretó a Leonard Hofstadter durante 12 temporadas, no fue la primera opción para el papel. Los productores inicialmente consideraron a Macaulay Culkin, el inolvidable Kevin de "Solo en casa", para encarnar al físico experimental que formaría el trío protagonista junto a Sheldon (Jim Parsons) y Penny (Kaley Cuoco).

Un anhelo del creador

En el libro "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series", Chuck Lorre, cocreador de la serie, reveló detalles sobre el acercamiento al actor. "Ese actor tiene una cualidad etérea especial que pensé que podría ser genial", comentó. Culkin incluso asistió a reuniones con los productores, pero finalmente rechazó la propuesta. Bill Prady, también cocreador, añadió que pese a la insistencia, el actor decidió no involucrarse en el proyecto. Según Culkin, la premisa no terminó de convencerlo: "Estos dos astrofísicos frikis y una chica guapa viven juntos. Me decían: 'Tendremos físicos reales haciendo matemáticas'. Pero yo contesté: 'Estoy bien, gracias'". Macaulay Culkin, quien rechazó el papel varias veces pese a la insistencia de los productores, explicó en 2018 en el pódcast "The Joe Rogan Experience" que no se veía trabajando en una sitcom como "The Big Bang Theory". "Me volvieron a llamar y dije: ‘No, no, no. Me siento halagado, pero no’". Años después, admitió que aunque la decisión no fue fácil, no se arrepiente. "Tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si lo hubiese hecho. Pero, al mismo tiempo, me daría golpes en la cabeza", reflexionó.

El papel finalmente quedó en manos de Johnny Galecki, quien no solo aportó un carisma único a Leonard, sino que se convirtió en una pieza clave del éxito de la serie. Galecki interpretó al personaje durante 12 temporadas y 279 episodios, formando parte de un fenómeno cultural que lo llevó a cobrar un millón de dólares por episodio en la última etapa.