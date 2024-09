La escena que enmudeció el plato de "Big Bang Theory": "lloré después de rodar el episodio"

Las risas enlatadas de las sitcom americanas a veces esconden traumas de la infancia que se rememoran cuando una de las escenas sale directa del horno de los guionistas. Fue lo que vivió Johnny Galecki, actor que daba vida a Leonard Hofstadter en "Big Bang Theory", que recordó posiblemente el peor momento de grabación de las 12 temporadas que duró la serie en antena, que se encuentran íntegras en Max.

Galecki sorprendió a los fans de la serie al compartir un recuerdo muy personal y doloroso durante la grabación de uno de los primeros episodios, que se relató en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story'. Según el actor, la escena del episodio titulado "El paradigma de la Tierra Media", emitido en la primera temporada, le trajo a la memoria duros momentos de su propia infancia, generando una conexión emocional inesperada con su personaje.

En dicho episodio, Leonard, disfrazado de hobbit durante una fiesta de Halloween organizada por Penny, es humillado por Kurt, el exnovio de ella, quien lo levanta del suelo en medio de una conversación tensa. Aunque la situación era parte del guion y servía para subrayar la vulnerabilidad social del personaje de Leonard, para Galecki no fue solo una escena más. El actor recordó cómo, durante su niñez, había experimentado situaciones de acoso similares, en las que se sintió físicamente intimidado y menospreciado, una experiencia que revivió mientras filmaba la escena. Galecki confesó que este episodio le hizo sentir un fuerte malestar, reviviendo sensaciones que había intentado dejar atrás. Sin embargo, lejos de ser solo un momento incómodo, también fue una oportunidad de crecimiento personal y profesional. "Pude acercarme más a Leonard y realmente comencé a entenderlo", explicó Galecki. Esta experiencia le permitió profundizar en la naturaleza emocional de su personaje, un científico brillante pero socialmente inseguro, y le ayudó a plasmar con mayor autenticidad las dificultades que enfrentaba Leonard a la hora de integrarse y hacerse valer en un mundo que muchas veces lo miraba con desprecio o incomprensión. "El hecho de que me levantase como Leonard realmente me afectó hasta el punto en que creo que lloré después de filmar el episodio... Realmente me hizo recordar cosas de mi patio de colegio", confesó el actor.

El actor aprovechó sus experiencias personales desagradables para enriquecer su interpretación, lo que contribuyó a dotar al personaje de una complejidad emocional que lo hizo aún más cercano y humano para el público. Muchos espectadores encontraron en Leonard un reflejo de sus propias luchas con la inseguridad, el rechazo y la búsqueda de aceptación. Esta conexión emocional entre el personaje y el actor no solo hizo que Leonard fuera uno de los personajes más entrañables de la serie, sino que también permitió que la audiencia se identificara con él de manera más profunda.