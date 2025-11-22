Antena 3 apuesta de nuevo por la ficción turca con ‘En tierra lejana’, su próximo estreno

Antena 3 ha comenzado a promocionar 'En tierra lejana', su nueva serie turca, cuyo estreno está anunciado como “muy pronto” en la cadena. Por el momento, Atresmedia no ha detallado día ni horario de emisión, aunque la ficción ya aparece en autopromociones y se suma a la consolidada apuesta del canal por los dramas otomano, que continúan cosechando buenos datos en España.

'En tierra lejana' es una de las producciones más recientes del canal turco Kanal D, donde se emite desde finales de 2024. La serie cuenta ya con dos temporadas y cerca de 40 capítulos emitidos. Está protagonizada por Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya, rostros conocidos de la ficción turca.

La trama sigue a Alya, una médico que vive en Alaska junto a su marido, Boran, y su hijo. Tras un accidente de tráfico en el que Boran fallece, Alya emprende un viaje a Mardin, la ciudad natal de su esposo, para cumplir su última voluntad: enterrarlo allí. Lo que debía ser un regreso marcado por el duelo pronto deriva en un conflicto inesperado. A su llegada, Sadakat, la matriarca del clan Albora, la acusa de haber provocado la muerte de su hijo.

A partir de ese momento, Alya se enfrenta a un entorno hostil dominado por las tradiciones familiares, los rencores y una guerra abierta entre los Albora y los Baybars, dos clanes enfrentados por antiguos secretos. En medio de esa tensión surge una inesperada conexión entre Alya y Cihan, el hermano mayor de su difunto marido, lo que complicará aún más su situación.

El estreno de 'En tierra lejana' amplía el listado de series turcas que Antena 3 ha llevado a su parrilla en los últimos años. Actualmente, el canal emite 'Renacer' y 'Una nueva vida', ambas con buenos resultados de audiencia. Con esta nueva incorporación, la cadena refuerza su estrategia de programación basada en la alta fidelidad que generan estos dramas en la audiencia española.