Este es el capítulo de "La casa del Árbol del Terror" más terrorífico de 'Los Simpson' según los fans

Hoy es Halloween, la noche más aterradora del año, y no hay mejor forma de celebrarlo que con 'Los Simpson'. Desde hace más de tres décadas, la familia amarilla nos ha hecho reír (y temblar) con sus especiales de “La Casa del Árbol del Terror”. En esta ocasión, repasamos cuál es el episodio más terrorífico según los fans de IMDb y revelamos los clásicos que le siguen en el ranking. Todos los episodios que salen en el top, al igual que el resto de la serie, esta disponible bajo demanda en la plataforma de streaming Disney+.

"La casa del Árbol del Terror" V, el más valorado con un 9,2 por lo fans de 'Los Simpson'

El sexto episodio de la sexta temporada de 'Los Simpson', estrenado el 30 de octubre de 1994, es uno de los más recordados de la saga “La Casa del Árbol del Terror”. Su inicio incluye una sátira hacia la censura televisiva estadounidense y una parodia del programa Más allá del límite. El primer segmento, 'El Resplandior', recrea con humor la clásica historia de Stephen King: el señor Burns encierra a los Simpson en un hotel sin cerveza ni televisión, llevando a Homer a la locura y dejándonos la mítica frase “Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza”. Willie, conectado con Bart a través del “resplandior”, intenta salvarlos antes de morir heroicamente. En 'Tiempo y castigo', Homer viaja accidentalmente en el tiempo con una tostadora, alterando la historia y acabando en universos dominados por Flanders o con su familia convertida en lagartos, entre guiños a 'Parque Jurásico' y 'Terminator 2'. Por último, 'Cafetería de pesadilla' muestra al director Skinner solucionando la mala conducta escolar convirtiendo a los alumnos en comida. Bart y Lisa descubren el macabro plan, y todo culmina con un giro onírico y un número musical tan absurdo como memorable. Un clásico absoluto que mezcla terror, sátira y humor negro en su máxima expresión.

Con una asombrosa nota de 9,2 en IMDb, le siguen en el top 5:

"La Casa del Árbol del Terror IV " con un 8,8

" con un 8,8 "La Casa del Árbol del Terror VI " con un 8,6

" con un 8,6 "La Casa del Árbol del Terror VII " con un 8,5

" con un 8,5 "La Casa del Árbol del Terror III" con un 8,4

En cuanto a los últimos 10 años, destaca el especial "La casa del árbol XXXIII", con una valoración de 8,4 según los usuarios de IMDb. Este episodio destaca en esta última década por su gran parodia a grandes películas del género de terror como son el anime'Death Note, la película 'The Babadook' y una macabra parodia a la serie 'Westworld'. En esta misma temporada (La 34 que se estrenó en 2022), también destaca un gran episodio basado en la novela de Stephen King 'IT', con 7,6 de valoración.