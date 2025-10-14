Los fans de 'Los Simpson' están de suerte: Neox estrena antes la temporada 36 en abierto

Neox celebra su 20º aniversario por todo lo alto adelantando a noviembre el estreno en abierto de la temporada 36 de 'Los Simpson'. La icónica familia amarilla de Matt Groening regresa con nuevas aventuras desde su hogar televisivo habitual. Bart, Homer, Marge, Lisa y Maggie volverán a conquistar a los espectadores desde Neox, el único canal donde se puede seguir la serie en abierto. Convertida en la ficción de animación más vista de la televisión en España, 'Los Simpson' sigue siendo el gran emblema del canal de Atresmedia en su vigésimo aniversario.

Así será la temporada número 36 de 'Los Simpson'

Las grandes estrellas aterrizan de nuevo en Springfield para vivir las nuevas aventuras de 'Los Simpson', que vivirá un inicio espectacular celebrando el cumpleaños de Bart Simpson y se despedirá de un integrante esencial de la familia amarilla. 18 nuevos episodios, destacando dos especiales de Halloween, que estarán disponibles en Neox a partir del próximo mes de noviembre.

El final de 'Los Simpson' no esta cerca

La familia más famosa de Springfield regresará a los cines con una segunda película el 23 de julio de 2027. Además, Fox, la cadena en Estados Unidos que emiten 'Los Simpson' en el país norteamericano, ha confirmado 4 temporadas más de la ficción de Matt Groening, superando con creces los mil episodios y las 40 temporadas.