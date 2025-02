Un fichaje internacional para la nueva generación de "Física o Química"

Una de las series juveniles más aclamadas de Atresmedia vuelve a escena. El colegio Zurbarán volverá a ser el epicentro de la nueva versión de la serie española "Física o Química". En esta ocasión, bajo el nombre "FoQ: la nueva generación", y con un nuevo elenco compuesto por 11 jóvenes de actores y actrices. Según comunicó el creador, Carlos García Miranda, esta nueva entrega llegará a nuestras pantallas el próximo 16 de febrero a través de atresplayer.

Además, durante la presentación de la serie, Montse García (directora de ficción de Atresmedia TV) quiso dar algún detalle más acerca del nuevo contenido que vamos a poder disfrutar: "Ofrece nuevos personajes, nuevos actores, nuevas tramas y los problemas de los adolescentes. Estará dividida en ocho capítulos de 50 minutos y cada uno aborda un tema de actualidad (salud mental, aborto, drogas, racismo...)".

Un fichaje internacional para la serie

De entre todas las novedades previstas para "FoQ: la nueva generación", queremos destacar la presencia de un actor estadounidense. Es el caso de Álex Sie, quien llega a la serie española como fichaje internacional para ser parte del elenco de jóvenes actores que protagonizarán esta ficción. Hay que tener en cuenta que, aunque haya nacido en Estados Unidos, se ha formado durante muchos años en Madrid.

El joven actor, que lleva más de una década trabajando como especialista de acción, aparecerá en la pantalla de la mano de este proyecto como 'Esteban' (uno de los profesores principales de la trama). Es importante resaltar que su trayectoria profesional destaca su protagonismo como doble de acción en la serie 'Águila Roja' y en el show americano 'Marvel Universe Live'.

Declaraciones del protagonista

Este fichaje es bastante sorprendente debido a su trayectoria profesional más dedicada al doblaje de acción. De hecho, el propio actor ha querido explicar cómo se produjo esta oportunidad y la importancia que puede tener para su carrera: “Después de un casting en el que parecía que todos los actores de mi edad en España estaban presentes, fui seleccionado para formar parte de ‘Física o Química’. Esta oportunidad fue un punto de inflexión, un cambio que me hizo pensar en todo el camino que me había llevado hasta allí. Este papel fue un alivio y, al mismo tiempo, un recordatorio de que los desafíos no desaparecen, sólo cambian”, explica Álex Sie en declaraciones a AS.

De la misma manera, quiso aportar sus primeras sensaciones en su llegada a España y las primeras grabaciones de esta serie juvenil: "Era septiembre de 2001, el curso ya había empezado hacía semanas y todos los niños ya se conocían entre ellos desde hacía años. Yo era el nuevo, intentando hacerme un lugar. Ahora, en "Física o Química", aunque muchos de mis compañeros son más jóvenes, yo era el actor con menos experiencia. Estaba nervioso, pero me recibieron con la misma amabilidad que experimenté entonces".