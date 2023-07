Guionista de 'Fariña' dice que los abogados son "el mayor enemigo de la ficción": "Ahora esta serie no se podría hacer"

Cristóbal Garrido, guionista de 'Fariña', ha reconocido que la serie, que narra la historia del narcotráfico en Galicia, ahora no se podría hacer porque los abogados "no te permiten decir nombres ni nada que se reconozca" para que "ningún ser humano del planeta Tierra se sienta ofendido".

"Ahora no se podría hacer Fariña porque no te permiten ni decir los nombres ni nada que se reconozca mínimamente porque no vaya a ser que de repente el alcalde o alguien te ponga un pleito. Ahora mismo el mayor enemigo de la ficción en este país son los abogados. Para hacer una serie, te piden (abogados) que firmes el 'clearance' (autorización) porque las plataformas te obligan a que ningún ser humano del planeta tierra se sienta ofendido y te denuncie", ha asegurado en un debate organizado por la SGAE sobre las singularidades de la adaptación literaria a la televisión.

El guionista ha recordado que con Fariña todo lo pagó su creador Nacho Carretero. "Lo bueno que nos pasó es que todo lo pagó Nacho y todas las denuncias iban para él porque él lo había dicho todo antes", ha indicado.

En este sentido, el moderador del debate Sydney Borjas, CEO de Scenic Rights, se ha referido a la "globalización anglosajona", que impone sus protocolos. "¿Qué me estás contando de legislación anglosajona, cuando ellos sí que hablan de cosas muy concretas?. Ojalá que me la apliquen a mí y así podría hablar de mucha gente de la que no puedo hablar", ha respondido, por el contrario Garrido.

El guionista, que también ha participado en la serie 'Reyes de la Noche', ha recordado que en un capítulo de este proyecto citaban a la cantante Jeanette y un mes antes del estreno los abogados de la serie les comentaron que no podían mencionar el nombre de la artista porque les podía "denunciar".

"Pagamos los derechos de la canción de Jeanette por un tema que iba a sonar. No la estábamos acusando de ningún delito, pero los abogados nos dijeron que teníamos que pedir permiso. Y cuando llamamos al representante nos pidió dinero por solo mencionar su nombre", ha recordado.