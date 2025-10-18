Ana Duato: "El recurso presentado por la Abogacía del Estado contra mí es una pataleta con toque de infantilismo"

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia absolutoria de Ana Duato, que el pasado mes de julio fue exonerada por la Audiencia Nacional de los siete delitos de fraude contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada en el marco del caso Nummaria. En un recurso fechado el 15 de octubre, los abogados del Estado subrayan que la Audiencia Nacional ha proyectado una "imagen de ingenuidad" de Duato incompatible con las pruebas presentadas durante el juicio.

Ana Duato, tras ser absuelta: "No es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años presunción de culpabilidad" Europa Press

Además, reclaman a la Sala de Apelaciones de la AN en nombre de la Agencia Tributaria que revoque la absolución de la intérprete y también la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

Tras esta información que se ha conocido esta semana, Ana Duato ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha asegurado que afronta este nuevo varapalo "con paciencia, otra vez", porque "son muchos años ya", aunque ha reconocido que "el abogado del Estado está en su derecho de hacer un recurso".

"¿Por qué? ¿Porque soy mujer?"

Eso sí, la actriz ha dejado claro que "me parece que acusar al Tribunal, que está compuesto por tres ilustrísimos jueces, de paternalismo, me parece una falta de respeto, ¿por qué, porque soy mujer?", y ha reconocido que el escrito presentado "es una pataleta, que según mi abogado, es una pataleta con toque de infantilismo".