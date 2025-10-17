Marvel Studios confirma que cada episodio de 'Vision Quest' será único

Marvel Studios ha confirmado que cada episodio de 'Vision Quest' será completamente único. El showrunner Terry Matalas explicó que cada capítulo de la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel tendrá su propio estilo visual, tono y enfoque narrativo. Esta innovadora propuesta promete explorar diferentes facetas del personaje de Visión y ofrecer una experiencia distinta en cada entrega. Con esta revelación, Vision Quest se perfila como una de las producciones más originales y esperadas de Marvel Studios, despertando gran expectativa entre los fans por su enfoque creativo y arriesgado. Los ocho episodios que conforman esta nueva ficción de Marvel llegarán en algún punto de 2026 a Disney+. En estos momentos, tras terminar su rodaje, la ficción se encuentra en postproducción y fue uno de los grandes anuncios de la compañía en la Comic-Con de Nueva York.

En el pódcast 'Phase Hero', Terry Matalas admitió su fervor por 'WandaVision' y se alegró mucho por el trabajo realizado en 'Vision Quest', confirmando lo especiales que son cada uno de los ocho episodios de la nueva ficción de Marvel Studios. "Para ser honesto, todos son muy diferentes. Cada uno de ellos es un tipo de película diferente, así que de cada uno podría decir: ¡Qué ganas de verlos, no puedo esperar para ello! Son todos muy diferentes, pero todos tienen momentos favoritos para mí", espetó durante la entrevista.

Así es 'Vision Quest'

'VisionQuest', que pondrá punto final a la historia iniciada con 'WandaVision' y continuada en 'Agatha All Along'. Paul Bettany volverá como Visión Blanca, un personaje que “conserva los recuerdos de su yo original, pero lucha por reconectar con las emociones que estos despiertan”. El actor confirmó además la vuelta de James Spader como la voz de Ultrón y adelantó que habrá apariciones de otras inteligencias artificiales del UCM.