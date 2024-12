Nuevo vistazo a la "Juego de tronos" de Marvel Studios

Es oficial. El próximo 4 de marzo de 2025, Disney+ tendrá disponibles los primeros episodios de su "Juego de Tronos" personal. "Daredevil: Born Again" traerá de nuevo a Charlie Cox (el propio Daredevil) y Vicent D'Onofrio (Kingpin) que volverán a interpretar sus papeles de la serie de Netflix en este nuevo reinicio bajo el logo de Marvel Studios.

Nuevo vistazo a la nueva gran serie de Marvel

La Gran Manzana fue testigo de una de las grandes noticias del año para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Durante un panel reciente, Sana Amanat, productora de "Daredevil: Born Again" y ejecutiva de producción de Marvel Studios, junto al editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, ofrecieron detalles sobre el rodaje de la primera temporada de la serie, que tendrá nueve episodios. La revista estadounidense especializada en productos audiovisuales Entertainment ha mostrado un nuevo vistazo a la serie, con imágenes exclusivas de algunos de sus futuros episodios.

Así es "Daredevil: Born Again"

La sinopsis oficial de la serie revela que Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, continúa su lucha por la justicia como abogado ciego con habilidades especiales. Mientras tanto, Wilson Fisk, encarnado por Vincent D'Onofrio, persigue ambiciones políticas en Nueva York. Las viejas identidades de ambos personajes resurgirán, llevándolos a un inevitable enfrentamiento. El reparto incluye el regreso de actores como Jon Bernthal (Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) y Wilson Bethel (Poindexter). Entre los nuevos fichajes destacan Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Jeremy Earl y Ayelet Zurer. La serie, cuyo showrunner es Dario Scardapane, también cuenta con la producción ejecutiva de figuras como Kevin Feige y Louis D'Esposito. "Daredevil: Born Again" se estrenará el 4 de marzo en Disney+. La serie, además, contará con varios cameos importantes y el tono de crudeza citado anteriormente se verá reflejado con un funeral importante en los primeros capítulos de la serie, que tendrán una hora de duración. Una ficción que volverá a contar con el liderazgo de Charlie Cox en el papel de Matt Murdock (Daredevil) como ya hiciera en la serie de Netflix (de la que bebe la serie, pero no será una secuela como tal sino una adaptación dentro de la sagrada línea del canon en el UCM), "She-Hulk" o la película "Spiderman No way Home". La serie de Marvel contará con 18 episodios divididos en dos partes de 9 cada una.