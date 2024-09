Neil Gaiman ofrece su retirada para que "Good Omens" tenga tercera temporada

Tras la tormenta siempre llega la calma; eso mismo es lo que habrán pensado desde Prime Video con todo los altibajos que ha tenido estos meses la serie "Good Omens". El coautor de la novela original y showrunner de la serie Neil Gaiman habría ofrecido retirarse de la tercera y última temporada. Según informa 'Deadline', la preproducción de la serie se ha detenido a raíz de las acusaciones de abuso sexual realizadas por cuatro mujeres contra Gaiman, acusaciones que él niega categóricamente.

Las alegaciones surgieron a través de un podcast de Tortoise Media, donde dos mujeres, con quienes Gaiman mantuvo relaciones consensuales, lo acusaron de agresión sexual. Desde entonces, otras dos mujeres se han presentado con acusaciones similares. Gaiman ha declarado que niega todas las acusaciones y está profundamente molesto por la situación.

En medio de la crisis, Gaiman ha ofrecido dar un paso atrás en la producción de la serie para permitir que el proyecto avance sin su participación directa. Esta oferta no implica una admisión de culpabilidad, sino un intento de minimizar el impacto de la controversia sobre la serie y su equipo. A raíz de esta postura del showrunner, Prime Video y los productores están considerando la propuesta, aunque no se ha tomado una decisión definitiva.

La serie "The good omens" "The Good Omens"

La tercera temporada de "Good Omens", que se encuentra en las primeras etapas de preproducción, fue anunciada el año pasado como la última entrega de la serie. Gaiman, además de ser productor ejecutivo y guionista, ha sido una figura clave en el desarrollo del proyecto, especialmente tras la salida del co-showrunner Douglas Mackinnon. La nueva temporada está programada para ser filmada en Escocia a partir de enero de 2025, aunque la reciente suspensión de la producción ha puesto en duda el calendario.

"Good Omens", basada en la novela 'Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch', escrita por Gaiman y Terry Pratchett, ha ganado popularidad desde su estreno gracias a sus icónicos personajes. Michael Sheen interpreta a Aziraphale, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, mientras que David Tennant da vida a Crowley, un demonio sarcástico. La serie también cuenta con la participación de actores como Jon Hamm, Miranda Richardson y Frances McDormand.

La controversia alrededor de Gaiman también ha afectado otros proyectos que tenía entre manos. La adaptación cinematográfica de su novela juvenil "The Graveyard Book", producida por Disney, fue suspendida tras conocerse las acusaciones. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro profesional de Gaiman, quien ha sido una figura destacada en la literatura y la televisión de fantasía.