Olivia Cooke promete un inicio "más grande y feroz" para la tercera temporada de 'La Casa del Dragón'

Ha pasado poco más de un año desde que la precuela de 'Juego de Tronos', titulada 'La Casa del Dragón', emitiera el final de su segunda temporada y provocara las quejas de sus seguidores por la falta de ritmo y las críticas de los más fieles debido a los numerosos cambios con respecto al material original de George R. R. Martin.

En este sentido, las traiciones y la batalla de dragones en Rook's Rest no fue suficiente para el público que esperaba una gran secuencia de guerra o enfrentamientos esenciales como la Batalla del Molino Ardiente que decidieron omitirse.

La tercera temporada llegará en 2026 y, durante el rodaje de los nuevos episodios, algunos miembros del equipo han ido avanzando cómo se desarrollarán las nuevas entregas, dejando entrever que esta vez adaptarán, al menos, cuatro eventos principales del libro en el que está basada, 'Fuego y sangre'.

A estas declaraciones se ha unido recientemente la actriz británica Olivia Cooke, que da vida al personaje de Alicent Hightower en la serie de HBO Max. En una entrevista con el portal estadounidense de entretenimiento 'Collider', la intérprete ha desvelado que la nueva temporada arrancará como se había previsto que acabara la segunda temporada.

"Bueno, creo que puedo decir que la serie empieza con fuerza. Los dos primeros episodios iban a ser nuestro final el año pasado. Así que imagínense esa energía. Es más grande y feroz que nunca, creo que eso es lo que puedo decir", ha explicado.