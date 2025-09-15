"La Promesa" estalla: el barón de Valladares lanza su amenaza más brutal a Catalina y todo se descontrola

Esta semana, "La Promesa" se adentra en un laberinto de emociones, amenazas y decisiones que marcarán un antes y un después en la historia del palacio. Catalina es el blanco de una presión insoportable: el barón de Valladares la conmina a marcharse, sola, sin su marido ni sus hijos, en una maniobra que roza la crueldad y que esconde ambiciones aún más oscuras. La hija del marqués se niega en rotundo, pero la amenaza de poner en peligro a sus hijos hará tambalear su férrea determinación.

Mientras tanto, Ángela ha regresado al palacio, aunque en un estado delicado que obliga a un reposo absoluto. Lo que pocos imaginan es que Lorenzo está detrás de su desaparición, y su interés en casarse con ella no es precisamente romántico. La señora de Figueroa, madre de Ángela, sospecha que algo no encaja y no descarta mover ficha en el momento preciso. ¿Logrará salvar a su hija del matrimonio forzado que se avecina?

En la planta noble y entre el servicio, las tensiones no dan tregua. Pía, degradada a tareas humillantes, recibe la noticia más devastadora: será trasladada a Aranjuez, lejos de su hijo Dieguito. La frialdad con la que Cristóbal impone esta decisión revela una faceta del personaje que hasta ahora no se había mostrado con tanta crudeza. La reacción de Samuel ante el sufrimiento de Pía revela grietas profundas en el ambiente del palacio.

Por otro lado, Lope y Vera siguen atrapados en una relación marcada por reproches y orgullo. Aunque ella intenta acercarse, la reconciliación parece cada vez más lejana. Mientras, la posible boda entre Toño y Enora llena de ilusión la cocina, aunque no todos creen que esa historia vaya a tener un final feliz. Enora, además, se comporta de forma extraña y Manuel empieza a sospechar que oculta algo importante.

Los rumores en la serie estrella de RTVE sobre el origen de las revueltas campesinas apuntan a Catalina, y sus enfrentamientos con Martina y el resto de la familia no hacen más que aumentar la tensión. En medio del caos, una carta inesperada llega a La Promesa con información que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y mientras el conflicto crece, Curro y Ángela viven su historia de amor en secreto, temiendo cada vez más ser descubiertos.

La ambición sin límites del barón de Valladares promete cruzar nuevas líneas rojas. Esta semana, "La Promesa" se convierte en un campo de batalla donde cada personaje deberá elegir entre rendirse o luchar por lo que ama. ¿Quién saldrá indemne de esta tormenta?