¿Qué actor de la serie "The Big Bang Theory" ha descartado volver a interpretar a su famoso personaje?

Cinco años después del final de "The Big Bang Theory", Jim Parsons, quien interpretó al icónico personaje de Sheldon Cooper, ha dejado claro que no tiene intención de volver a encarnar al excéntrico físico teórico. A pesar del continuo éxito de la serie y los spin-offs en desarrollo, Jim Parsons considera que esta etapa de su vida está cerrada, aunque no descarta por completo la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro.

En una reciente entrevista con Chris Wallace para la CNN, el actor ha reflexionado sobre su experiencia en la serie, describiéndola como "una bendición". A pesar de los buenos recuerdos que le dejó la sitcom, Parsons ha dejado claro que no siente el deseo de retomar su papel como Sheldon en ningún proyecto relacionado con "The Big Bang Theory" en este momento. "Ahora mismo, no", ha respondido tajante al ser preguntado sobre si volvería a interpretar a Sheldon Cooper.

De izda. a dcha., Simon Helberg (Howard), Jim Parsons (Sheldon) y Johnny Galecki (Leonard) larazon

Jim Parsons no solo ha hablado de su falta de interés en retomar su famoso papel, sino también del cariño y respeto que guarda hacia la serie. El actor ha descrito su participación en "The Big Bang Theory" como una experiencia única: "Fue pura magia", ha afirmado reconociendo la importancia que tuvo la sitcom tanto en su vida profesional como personal. Si bien Jim Parsons ha dejado claro que no tiene interés en protagonizar una secuela, spin-off o incluso una reunión especial, similar a la que los actores de "Friends" llevaron a cabo en 2021, sí ha reconocido que la vida es impredecible. "Nunca digas nunca a nada, porque en esta vida cambia mucho. Uno de los motivos es que fue tan especial tal y como fue", ha explicado. En todo caso, aunque su respuesta ha sido un no firme por ahora, ha añadido que "la vida es muy larga" y que no descarta cambiar de opinión en algún momento futuro.

EL JOVEN SHELDON Neox

A pesar de su declaración sobre cerrar la etapa de Sheldon, Jim Parsons ha regresado brevemente a su icónico personaje el pasado mayo en el final de "El joven Sheldon", la precuela de "The Big Bang Theory" que explora la infancia del personaje. En esta serie, el actor ejerció como narrador y volvió a dar voz a Sheldon en un momento clave del episodio final. En cuanto a sus proyectos recientes, Jim Parsons ha estado centrado en su carrera teatral. El actor protagonizó la obra "Our Town" en Broadway junto a figuras como Katie Holmes y Zoey Deutch, explorando nuevos horizontes en su carrera artística. Con su mirada puesta en el teatro y otros proyectos, parece que por ahora Jim Parsons ha dejado atrás su vida como Sheldon Cooper, aunque sus fans seguirán esperando, quizá, un futuro cambio de opinión.