¿Qué tres actores de la serie original de "The Big Bang Theory" estarán en el spin-off?

Warner Bros. Discovery sigue apostando por expandir sus franquicias más exitosas, y uno de sus proyectos más esperados es el spin-off de "The Big Bang Theory". Este nuevo desarrollo, anunciado en abril de 2023, forma parte de la estrategia de la compañía para atraer suscriptores a su plataforma Max. Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la serie, finalmente se han confirmado las primeras incorporaciones al elenco: Brian Posehn, Lauren Lapkus y Kevin Sussman, quienes ya participaron en la serie original.

Aunque el spin-off aún no ha recibido luz verde oficial, Warner Bros. Television ha decidido avanzar con el casting y asegurar la participación de estos tres actores, según informa 'Variety'. Los fans de "The Big Bang Theory" podrán ver de nuevo a estos actores en los papeles que ya encarnaron en la exitosa comedia de CBS, lo que promete una fuerte conexión con la serie original. Sin embargo, los detalles sobre la trama o el enfoque del nuevo proyecto aún se mantienen en secreto.

Simon Helberg, Kevin Sussman y Jim Parsons en "The Big Bang Theory" Atresmedia

Kevin Sussman es quizás el nombre más destacado de los tres fichajes, ya que su personaje, Stuart Bloom, tuvo un papel recurrente a lo largo de 84 episodios en "The Big Bang Theory". Stuart era el dueño de la tienda de cómics frecuentada por los protagonistas y, a lo largo de la serie, su personaje evolucionó de ser un secundario ocasional a uno de los principales en las últimas temporadas. Su participación en el spin-off sugiere que este nuevo proyecto podría explorar más a fondo el entorno geek y las historias vinculadas a la tienda de cómics.

Brian Posehn en "The Big Bang Theory" Warner Bros

Por otra parte, Brian Posehn retomará su papel de Bert Kibbler, el profesor de geología que trabajaba en el mismo instituto que algunos de los personajes principales. Bert se destacó por su peculiar sentido del humor y por haber desarrollado un interés romántico hacia Amy, interpretada por Mayim Bialik. Posehn apareció en quince episodios a lo largo de cinco temporadas y su retorno en el spin-off podría ofrecer más momentos de comedia entrañable. Asimismo, Lauren Lapkus, quien interpretó a Denise, la asistente de Stuart en la tienda de cómics, se sumará al proyecto. Denise apareció en ocho episodios y fue una de las relaciones románticas más importantes de Stuart en las últimas temporadas de la serie. Su regreso podría continuar la dinámica de su relación con Stuart o llevar a nuevos desarrollos.

'El joven Sheldon' Warner TV

El spin-off de Max se une a otras ramificaciones de "The Big Bang Theory", como la precuela "El joven Sheldon", que concluyó en mayo de 2024 tras siete exitosas temporadas. Además, CBS lanzará un nuevo spin-off titulado "Georgie & Mandy's First Marriage", centrado en los personajes de la precuela, que se estrenará el 17 de octubre. Esto demuestra el compromiso de Warner Bros. Discovery de seguir expandiendo el universo de "The Big Bang Theory", uno de los mayores éxitos de la televisión moderna.