La razón que convierte en "Arcane" en una de las mejores animaciones de la historia

Los fans de League of Legends están de enhorabuena con el regreso de "Arcane" tres años después. La ficción franco-estadounidense basada en los personajes del mítico juego de Riot Games regresó el pasado 9 de noviembre a la plataforma y con sus tres actos ya estrenados se ha consagrado como una de las obras maestras de la plataforma de streaming, con una puntuación altísima entre los fanáticos y bien posicionada por la crítica, considerándola una de las mejor series animadas de todos los tiempos.

El éxito está en cada detalle

La serie "Arcane" ha establecido un nuevo estándar en la animación, no solo por su narrativa y calidad visual, sino también por el enorme presupuesto invertido: 250 millones de dólares, convirtiéndola en la serie animada más cara de la historia. Según Alex Seaver, productor ejecutivo musical, esta inversión descomunal refleja el compromiso de Riot Games, creador de "League of Legends", con la autenticidad del proyecto. A diferencia de adaptaciones tradicionales, "Arcane" no subcontrató el trabajo a estudios de cine o televisión. En su lugar, mantuvo el desarrollo dentro de la compañía y colaboró estrechamente con Fortiche, un estudio de animación en París que lleva años trabajando con Riot en proyectos emblemáticos.

El showrunner Christian Linke desempeñó un papel clave, asegurando una comunicación fluida entre todos los involucrados. Según Seaver, esta cercanía permitió que los creadores originales de personajes como Vi y Jinx participaran directamente en la escritura de la serie, dotándola de una autenticidad única. La animación de "Arcane" no solo es visualmente impactante, sino también un ejemplo de trabajo en equipo entre artistas, guionistas y músicos, todo gestionado internamente. Este enfoque no solo rompió la “maldición” de las adaptaciones de videojuegos, sino que también elevó la animación a un nivel artístico sin precedentes.

El inicio de algo más grande aún

La plataforma de streaming tiene más planes para LoL, con spin-off con otros campeones de la compañía. Un producto exitoso para Netflix, ya que los fans han convertido en "Arcane" uno de los productos más exitoso y consagrado dentro del catálogo de la plataforma, como por ejemplo, "Stranger Things".