La redención mediática de Winona Ryder: de su polémico arresto en 2001 al renacer en 'Stranger Things', cuya temporada final llega el 26 de noviembre

La industria de Hollywood adora las segundas oportunidades, pero pocas han sido tan comentadas (y tan celebradas) como la redención mediática de Winona Ryder. La actriz, icono del cine de los noventa, vivió uno de los episodios más duros de su vida en 2001, cuando fue arrestada en Beverly Hills por hurto de artículos valorados en más de 5.500 dólares en unos grandes almacenes Saks de la Quinta Avenida. Aquel caso, tratado con enorme dureza por los fiscales, derivó en cuatro cargos por delitos graves, una intensa cobertura mediática y meses de juicios que culminaron con su condena por hurto mayor y hurto en tiendas.

La sentencia llegó en diciembre de 2002: tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario, multas y restitución económica. Ryder explicó más tarde que atravesaba "un momento especialmente complicado" y que el consumo de potentes analgésicos prescritos por un médico había nublado su juicio. Su probation terminó en 2005 y, durante años, su presencia mediática se redujo al mínimo. Todo cambió en 2016. Los hermanos Duffer la eligieron para encarnar a Joyce Byers en 'Stranger Things', la serie de ciencia ficción y terror de Netflix que resucitó el espíritu de los ochenta y devolvió a Ryder al centro del panorama cultural. Su interpretación fue aplaudida por la crítica y el público, y le valió nominaciones a los Globos de Oro, los Premios Satellite y el Sindicato de Actores, además de ganar el Premio SAG al mejor reparto en 2017. Hoy, a pocos días del estreno de la quinta y última temporada, que llegará el 26 de noviembre, el regreso de Winona Ryder se considera uno de los más potentes y emotivos de Hollywood: una verdadera historia de redención donde el talento terminó pesando más que cualquier error del pasado.

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.