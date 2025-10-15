Silvia Abril revive a ‘La niña de Shrek’: “No me identifico con ella, fue fruto de una improvisación”

Silvia Abril repasó en ‘El Faro’ (Cadena SER) algunos de los momentos más importantes de su carrera televisiva. Frente a Mara Torres, la actriz y humorista habló sobre el origen de ‘La niña de Shrek’, su personaje más recordado, y sobre su experiencia en Eurovisión 2008 junto a Rodolfo Chikilicuatre, revelando anécdotas inéditas de aquella etapa.

Abril confesó que ‘La niña de Shrek’ nació de manera completamente improvisada durante las grabaciones de ‘Homo Zapping’ en Antena 3: “No me identifico con ella, fue fruto de una improvisación”, explicó. Contó que la inspiración surgió tras ver en televisión a una niña llamada Susana que participaba en un programa de testimonios. “Ahí yo saqué a esta niña que buscaba a su padre. Era todo muy surrealista”, recordó entre risas.

La actriz explicó que el personaje le ha acompañado durante años y que, pese al tiempo, sigue disfrutando de interpretarlo. “Me ha dado grandes momentos, y sobre todo al público”, dijo. Su regreso más reciente se produjo en ‘Futuro imperfecto’, el formato de Andreu Buenafuente en RTVE. “Cuando Andreu me lo propuso, pensé: ‘¿En serio? ¡Que tengo 54 tacos!’ Pero no necesito inspiración, ella va sola”, reconoció entre bromas.

Durante la conversación, Mara Torres también le preguntó por su etapa eurovisiva. Abril recordó el tono “mamarracho y disparatado” con el que España afrontó el Festival de Eurovisión 2008, al que acudieron con el personaje de Rodolfo Chikilicuatre, interpretado por David Fernández. “Nadie esperaba que ganásemos esa final. Coral Segovia nos odió, odiaba lo que representábamos: el cachondeo, la burla, la chabacanada”, admitió la cómica.

Aun así, Abril defendió aquella propuesta por su impacto mediático: “La gente volvió a ver Eurovisión, lo conseguimos. Todo el mundo estaba reunido en casas y en bares como si fuera un Clásico”, concluyó.