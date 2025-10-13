'Supervivientes: All Stars' llora la muerte de un integrante del programa: "Siempre vas a ser parte de este cayo"

La de anoche ya prometía ser una gala llena de emociones fuertes, pero los espectadores de 'Supervivientes: All Stars' estaban a punto de hacerse eco de una noticia sobrecogedora. Al inicio de la retransmisión de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda daba paso a Laura Madrueño, presentadora del 'reality' desde la palapa, para que compartiera con la audiencia un triste suceso que había tenido lugar.

Sandra, una integrante del equipo del programa, había fallecido en las últimas horas, dejando a todos sus compañeros devastados. Visiblemente emocionada, Madrueño quiso dedicar unas palabras tanto a su compañera como a la familia y entorno cercano de esta.

"Gracias por todo lo que nos has regalado"

Desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño reafirmaba que la gala era un homenaje a la gran labor y la gran persona que Sandra había sido. "Lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia", señaló. La presentadora también quiso dejar claro que la recordarían con cariño: "Siempre vas a ser parte del equipo de Supervivientes y de este cayo".

De vuelta en España, Sandra Barneda recibía también emocionada las palabras de su compañera, a la que animaba desde la distancia. "Un caluroso abrazo", expresó Barneda, mientras el público de plató se rompía en aplausos para Laura Madrueño y el resto del equipo de los Cayos Cochinos.