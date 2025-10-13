Adara Molinero pierde el control en mitad de 'Supervivientes All Stars': "Me levanto y reviento la lona"

La última tormenta en Hondura ha desatado la ira incontrolada de Adara Molinero, que mostró de nuevo su peor versión durante la gala dominical de 'Supervivientes All Stars'. Sandra Barneda, ofreció unas imágenes de la reina de los realities de Mediaset, bastante enojada con la actitud de sus compañeros durante las adversas condiciones climáticas. La pérdida de control de Adara Molinero provocó una enésima bronca más entre los concursantes de la segunda edición estelar del concurso de supervivencia más célebre del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral. Durante una intensa tormenta en los Cayos Cochinos, la concursante perdió la paciencia al sentirse desprotegida bajo la lona mientras sus compañeros se resguardaban. Visiblemente enfadada, les reprochó su falta de empatía y compañerismo, amenazando incluso con romper la lona para que todos se mojaran. "El próximo día como me dejéis aquí, reviento la lona y nos mojamos todos", advirtió. Su discusión con Miri Pérez Cabrero, quien le recriminó su actitud, reflejó la tensión creciente en el grupo y el desgaste emocional acumulado.

Noel Bayarri, expulsado sorpresa

La gala dominical de 'Supervivientes All Stars' vivió este fin de semana uno de los momentos más intensos de la edición con la primera expulsión definitiva en esta franja, una decisión que prometía emociones fuertes desde que Jorge Javier Vázquez la anunciara días antes. Bajo la conducción de Sandra Barneda, la noche se tiñó de tensión y nerviosismo cuando los porcentajes de las votaciones comenzaron a bailar en directo, dando lugar a un inesperado sorpasso que mantuvo en vilo tanto a los concursantes como al público. Los nominados, Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba, habían llegado a esta instancia tras una semana de estrategias y alianzas dentro de La Palapa, en la que Miri Pérez Cabrero, como líder, tuvo en sus manos una de las nominaciones decisivas. Con la salvación sucesiva de Tony y Rubén, el duelo final entre Carlos y Noel se convirtió en el epicentro emocional de la velada, con la audiencia volcándose en una votación que rozó el récord de participación. Finalmente, el veredicto de la app de Mediaset Infinity determinó la expulsión de Noel Bayarri, en una decisión que sorprendió a muchos por tratarse de uno de los concursantes más queridos y respaldados en sondeos previos.

El desenlace de la noche dejó un sabor agridulce tanto en el propio Noel como en sus compañeros, quienes no ocultaron la sorpresa ante su salida. El exconcursante, visiblemente emocionado, asumió con deportividad la decisión del público, reconociendo que había disfrutado intensamente de la experiencia y que, pese a la dureza del momento, se marchaba orgulloso del camino recorrido. Su expulsión, además, dio paso a uno de los momentos más simbólicos del formato: el llamado “beso de la traición”. Como manda la tradición, el expulsado debía nominar de forma indirecta a un compañero mediante un beso en la mejilla, gesto que Noel dirigió a Adara Molinero, otorgándole así un punto en las próximas nominaciones.

