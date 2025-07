Susana Díaz estalla y arremete contra Santos Cerdán: "No voy a defender a este presunto golfo y ladrón"

Susana Díaz, senadora socialista y presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019, ha expresado su disconformidad con los escándalos que han salpicado de lleno al PSOE. Además de criticar de forma tajante la corrupción que tanto ha demeritado en las últimas semanas la imagen de la formación, la política andaluza ha aprovechado su presencia en 'Espejo Público' para opinar sin tapujos acerca de la figura de Santos Cerdán.

Un cambio de prioridades

Díaz defiende que el Partido Socialista debería de pensar menos en "si llega al 2027 o 2026", ya que hay una preocupación mayor en la que pocos han caído: el mensaje que se le da a los votantes. La expresidenta andaluza ha desvelado que una especie de "desolación" ha invadido las filas del partido, con los militantes y demás miembros preocupados.

"Los alcaldes y alcaldesas están asustados, y la gente está muy mal", insiste la colaboradora. En lugar de planificar una estrategia electoral, Susana Díaz sostiene que hay que hacer frente a la corrupción de manera 'ipso facto'. "La respuesta debe ser de tal envergadura, tan contundente, que te dé igual ir a elecciones antes o después, porque si no, lo demás es una agonía", comenta. De hecho, como ella misma ha explicado en sus términos, "ni siquiera el PSOE se merece una agonía".

Lo que opina de Cerdán

Lo que podría haberse quedado en una intervención corta pero efectiva ha desencadenado una declaración de intenciones hacia el exsecretario de Organización del PSOE. "No voy a defender a este presunto golfo que no está en la cárcel por haber negociado con el PNV, está en la cárcel por presunto golfo y ladrón", clama la sevillana.

Aunque conoce de primera mano la situación del PSOE en Andalucía, partido del cual estuvo a cargo durante ocho años, Susana Díaz no se ha amilanado ante los escándalos actuales. "Yo lo veo muy complicado que nadie pueda entrar en la contabilidad oficial del partido". "Fuera de la contabilidad oficial, ya con esta pandilla no me atrevo a defender absolutamente nada", sentencia, refiriéndose en específico a Cerdán.