TVE dice adiós a una de sus presentadoras más históricas de 'El Tiempo'

Núria Seró, uno de los rostros más conocidos de la sección de 'El Tiempo' en los Telediarios de TVE, ha sorprendido a la audiencia con el anuncio de su salida de la cadena públicatras cuatro años de trabajo. Seró, que también colaboraba en el programa matutino 'La hora de La 1', ha decidido cerrar esta etapa televisiva para embarcarse en nuevos retos profesionales que comenzarán en noviembre.

La noticia ha sido comunicada por la propia meteoróloga a través de su perfil en X, donde ha expresado su agradecimiento por el tiempo vivido en RTVE y ha mencionado los nuevos proyectos que la esperan. "He tenido una experiencia maravillosa e intensa en la que he conocido gente con luz propia, personas que me llevo como amigos y compañeros", ha señalado Seró en su mensaje de despedida. Aunque no ha revelado aún cuál será su próximo destino laboral, sí ha dejado claro que volverá a la pantalla en pocas semanas, con proyectos que le emocionan y motivan.

Núria Seró llegó a TVE en 2020, procedente de Aragón TV, donde ya destacaba como una experta en meteorología. Durante su tiempo en la cadena pública, no solo se ha encargado de informar sobre el clima en los Telediarios, sino que también se convirtió en una figura habitual en 'La hora de La 1'. Su presencia y estilo cercano la hicieron ganar popularidad entre la audiencia, quienes la han seguido fielmente durante estos años. Su última aparición en televisión ha sido este jueves 10 de octubre, en 'La hora de La 1', junto a Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. Al día siguiente, este viernes, Marc Santandreu ha asumido sus funciones, cubriendo su puesto en los informativos de la cadena. TVE no ha anunciado oficialmente si habrá nuevas incorporaciones al equipo de meteorología, que actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración.

Por otra parte, este cambio ocurre en un contexto de transformaciones internas en el área de meteorología de RTVE. Mónica López, exjefa de meteorología de la cadena y presentadora de 'Ahora o nunca', también se ha visto afectada, ya que su programa ha sido retirado de la parrilla recientemente. A pesar de estos cambios, el equipo actual de meteorología de TVE sigue compuesto por profesionales reconocidos como Silvia Laplana, Albert Barniol, Andrés Gómez, Ana de Roque, Martín Barreiro, Sonia Papell y Sergi Loras. Sin duda alguna, la salida de Núria Seró ha dejado un vacío entre los seguidores del espacio meteorológico de TVE, pero también ha generado expectativas sobre los nuevos proyectos que emprenderá en los próximos meses.